إعلام إسرائيلي: الحرب على غزة تستمر شهرين والهدف السيطرة على 75% من أرضها

رجح جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الحرب في قطاع غزة لمدة شهرين إضافيين، وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة "معاريف" فإن الهدف الاستراتيجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة على 75% من أراضي غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك سيتطلب دفع نحو مليوني من سكان غزة لعدة مناطق وصفتها بـ"الآمنة"؛ منها المواصي والمخيم المركزي، ووسط مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفاد رجال إنقاذ أن غارة إسرائيلية استهدفت، فجر الإثنين، مدرسة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 21 بجروح.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان على تليجرام إن طواقمه انتشلت 13 شهيدا و21 جريحا من داخل مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية فجر اليوم.

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