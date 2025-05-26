الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الحرب على غزة تستمر شهرين والهدف السيطرة على 75% من أرضها

غزة، فيتو
غزة، فيتو

رجح جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الحرب في قطاع غزة لمدة شهرين إضافيين، وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة "معاريف" فإن الهدف الاستراتيجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة على 75% من أراضي غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك سيتطلب دفع نحو مليوني من سكان غزة لعدة مناطق وصفتها بـ"الآمنة"؛ منها المواصي والمخيم المركزي، ووسط مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفاد رجال إنقاذ أن غارة إسرائيلية استهدفت، فجر الإثنين، مدرسة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 21 بجروح.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان على تليجرام إن طواقمه انتشلت 13 شهيدا و21 جريحا من داخل مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية فجر اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سكان غزة غزة الحرب في قطاع غزة الدفاع المدني في غزة مدرسة فهمي الجرجاوي حركة حماس

مواد متعلقة

طفلة تحاول الهروب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مكتظة بالنازحين في غزة (فيديو)

استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة

مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)

ترامب: لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

اليوم، نظر طعن سائق أوبر على حكم سجنه في وفاة حبيبة الشماع

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 مايو 2025

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصدر: أحمد الدجوي كان من المقرر الاستماع لأقواله في قضية سرقة جدته اليوم

النفط يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم الجمركية ضد أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد تداول مقطع فيديو أثار الغضب.. تحرك رسمي يعيد حق عامل مصري تعرض للإهانة من كفيله السعودي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية