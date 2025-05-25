أخبار الحوادث اليوم: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته بأكتوبر.. إخلاء سبيل طفل المرور.. مقتل أمين شرطة في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثمان ” حفيد نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وعليه آثار إصابات في ظروف غامضة داخل شقته.

قال مصدر أمني إنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة، للتمركز بمحيط محطة وقود بسبب تسرب للغاز داخل المحطة بمنطقة رمسيس وسط حالة من الاستنفار الأمني .

شهدت قرية الحلافى بمركز البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، ونتج عن ذلك مقتل أمين شرطة وإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله الى مستشفى سوهاج الجامعى.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ طفل المرور، لاتهامه بالتعدي على طالب، وإصابته بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل، بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

أحالت دائرة 11 استئناف أكتوبر، التماس إعادة نظر قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لدائرة أخرى.

سقوط طفلة دمياط ريتال، تشغل حالة الطفلة ريتال، 12 عامًا، ابنة محافظة دمياط عقب سقوطها، من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية بمنطقة مساكن مصنع الغزل بمدينة دمياط، بال المصريين، خاصة أن سقوطها أثار الرعب بين الأهالي.

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل الشاب هشام، الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال دفاعه عن والدته وشقيقته، بعد تعرضهما لتحرش لفظي في شارع اللبيني بمنطقة الهرم.

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء للتقرير بجلسة ٢٢يونيو المقبل.

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بالإعدام ومعاقبة ابنها بالسجن المؤبد.

نورهان خليل، تقدم محامي بطلب لوزير العدل والنائب العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عامًا، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا في قتل والدتها.

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