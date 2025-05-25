أخبار الحوادث اليوم: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته بأكتوبر.. إخلاء سبيل طفل المرور.. مقتل أمين شرطة في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثمان ” حفيد نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وعليه آثار إصابات في ظروف غامضة داخل شقته.
وسط استنفار أمني، الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس
قال مصدر أمني إنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة، للتمركز بمحيط محطة وقود بسبب تسرب للغاز داخل المحطة بمنطقة رمسيس وسط حالة من الاستنفار الأمني .
مقتل أمين شرطة وإصابة عامل فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج
شهدت قرية الحلافى بمركز البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، ونتج عن ذلك مقتل أمين شرطة وإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله الى مستشفى سوهاج الجامعى.
إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ طفل المرور، لاتهامه بالتعدي على طالب، وإصابته بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته
أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل، بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.
قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر
أحالت دائرة 11 استئناف أكتوبر، التماس إعادة نظر قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لدائرة أخرى.
طوبة في الشنطة وفردة حذاء بالعمارة، قصة سقوط «طفلة دمياط» من الطابق الرابع تثير الحيرة
سقوط طفلة دمياط ريتال، تشغل حالة الطفلة ريتال، 12 عامًا، ابنة محافظة دمياط عقب سقوطها، من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية بمنطقة مساكن مصنع الغزل بمدينة دمياط، بال المصريين، خاصة أن سقوطها أثار الرعب بين الأهالي.
حبس المتهم بقتل شاب دافع عن والدته وشقيقته بالجيزة
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل الشاب هشام، الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال دفاعه عن والدته وشقيقته، بعد تعرضهما لتحرش لفظي في شارع اللبيني بمنطقة الهرم.
22 يونيو..حجز دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء للتقرير بجلسة ٢٢يونيو المقبل.
حيثيات الحكم بإعدام ربة منزل قتلت شقيقتها.. المحكمة: المتهمة ونجلها قتلا المجنى عليها وطفلها وأشعلا النار فى الشقة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بالإعدام ومعاقبة ابنها بالسجن المؤبد.
طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد
نورهان خليل، تقدم محامي بطلب لوزير العدل والنائب العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عامًا، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا في قتل والدتها.
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