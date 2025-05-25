الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

مقتل أمين شرطة وإصابة عامل فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

قوات الأمن
قوات الأمن

شهدت قرية الحلافى بمركز البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، ونتج عن ذلك مقتل أمين شرطة وإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله الى مستشفى سوهاج الجامعى.

 

مقتل أمين شرطة وإصابة عامل فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين ومقتل أمين شرطة “ع. ا ع غ” ٥٨ عاما أمين شرطة بمركز البلينا أصيب بطلق ناري عقب نشوب المشاجرة بقرية الحلافي وتدخل الأمن لفض الاشتباك ونتج على إثرها وفاة أمين الشرطة برصاصة فتحة دخول من تحت الإبط الأيسر وخروج من تحت الإبط الأيمن وصول الحالة جثة هامدة.

وأصيب علاء عمار طايع ٤١ عاما من ناحية الحلافي الشرقية مصابا بطلق ناري أسفل الركبة اليمني دخول وخروج، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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