شهدت قرية الحلافى بمركز البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين، ونتج عن ذلك مقتل أمين شرطة وإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله الى مستشفى سوهاج الجامعى.

مقتل أمين شرطة وإصابة عامل فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة آل ملل وعائلة العصامنة بسبب خلافات سابقة بين العائلتين ومقتل أمين شرطة “ع. ا ع غ” ٥٨ عاما أمين شرطة بمركز البلينا أصيب بطلق ناري عقب نشوب المشاجرة بقرية الحلافي وتدخل الأمن لفض الاشتباك ونتج على إثرها وفاة أمين الشرطة برصاصة فتحة دخول من تحت الإبط الأيسر وخروج من تحت الإبط الأيمن وصول الحالة جثة هامدة.

وأصيب علاء عمار طايع ٤١ عاما من ناحية الحلافي الشرقية مصابا بطلق ناري أسفل الركبة اليمني دخول وخروج، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.