نجت بأعجوبة..طفلة تسقط من الطابق الرابع وتتلقى الرعاية بمستشفى دمياط التخصصي

شهدت منطقة مساكن مصنع الغزل بمدينة دمياط، حادث سقوط الطفلة "ريتال" من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية، وسط حالة من الفزع بين الأهالي الذين هرعوا لنقلها إلى مستشفى دمياط التخصصي لإنقاذ حياتها.

استجابة طبية سريعة وحالة مستقرة تحت الملاحظة

وفي بيان رسمي أصدرته مستشفى دمياط التخصصي، طمأنت إدارة المستشفى أهالي محافظة دمياط بشأن الحالة الصحية للطفلة، مشيرة إلى أنها تتلقى الرعاية الطبية الكاملة تحت مظلة التأمين الصحي، وفي تحسن ملحوظ.

وأكد البيان أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة باحترافية وتفانٍ، حيث تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات للإشراف على علاج الطفلة ومتابعة حالتها لحظة بلحظة داخل المستشفى.

زيارة رسمية للاطمئنان على الحالة

وفي لفتة إنسانية، زار الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطفلة "ريتال" اليوم داخل مستشفى دمياط التخصصي للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكيد على دعم المديرية الكامل لها ولأسرتها، مشيدًا بجهود الفريق الطبي في التعامل مع الحالة.

تحذير من جمع تبرعات غير رسمية

وفي سياق متصل، أهابت إدارة المستشفى بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي حملات مشبوهة لجمع تبرعات مالية باسم الطفلة رتال، مؤكدة أن كافة الخدمات الطبية تُقدَّم لها مجانًا ووفق أعلى معايير الجودة والرعاية، دون الحاجة لأي دعم مادي من خارج المستشفى.

توجيهات مباشرة من مدير المستشفى

كما أصدر الدكتور كمال سلامة، مدير عام مستشفى دمياط التخصصي، توجيهاته بتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تواجه الطفلة أو أسرتها، مؤكدًا التزام المستشفى بتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية دون تأخير أو معاناة.

رسالة أمل وسط الألم

يأتي الحادث كتذكير بمدى خطورة الإهمال في تأمين النوافذ والشرفات في المنازل، لا سيما في الأدوار العليا، وهو ما يدفع إلى ضرورة توعية الأهالي بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة، خاصة في البيئات التي تضم أطفالًا صغارًا.

وفي الوقت الذي تتابع فيه أنظار الأهالي حالة الطفلة ريتال، تبقى دعوات الجميع بأن تكتمل رحلة شفائها بسلام، وتعود إلى أحضان أسرتها بخير وعافية.

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