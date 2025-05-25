الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجت بأعجوبة..طفلة تسقط من الطابق الرابع وتتلقى الرعاية بمستشفى دمياط التخصصي

الطفلة ريتال بنت
الطفلة ريتال بنت دمياط

شهدت منطقة مساكن مصنع الغزل بمدينة دمياط، حادث سقوط  الطفلة "ريتال" من الطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية، وسط حالة من الفزع بين الأهالي الذين هرعوا لنقلها إلى مستشفى دمياط التخصصي لإنقاذ حياتها.

استجابة طبية سريعة وحالة مستقرة تحت الملاحظة

وفي بيان رسمي أصدرته مستشفى دمياط التخصصي، طمأنت إدارة المستشفى أهالي محافظة دمياط بشأن الحالة الصحية للطفلة، مشيرة إلى أنها تتلقى الرعاية الطبية الكاملة تحت مظلة التأمين الصحي، وفي تحسن ملحوظ.

وأكد البيان أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة باحترافية وتفانٍ، حيث تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات للإشراف على علاج الطفلة ومتابعة حالتها لحظة بلحظة داخل المستشفى.

زيارة رسمية للاطمئنان على الحالة

وفي لفتة إنسانية، زار الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطفلة "ريتال" اليوم داخل مستشفى دمياط التخصصي للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكيد على دعم المديرية الكامل لها ولأسرتها، مشيدًا بجهود الفريق الطبي في التعامل مع الحالة.

تحذير من جمع تبرعات غير رسمية

وفي سياق متصل، أهابت إدارة المستشفى بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي حملات مشبوهة لجمع تبرعات مالية باسم الطفلة رتال، مؤكدة أن كافة الخدمات الطبية تُقدَّم لها مجانًا ووفق أعلى معايير الجودة والرعاية، دون الحاجة لأي دعم مادي من خارج المستشفى.

توجيهات مباشرة من مدير المستشفى

كما أصدر الدكتور كمال سلامة، مدير عام مستشفى دمياط التخصصي، توجيهاته بتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تواجه الطفلة أو أسرتها، مؤكدًا التزام المستشفى بتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية دون تأخير أو معاناة.

رسالة أمل وسط الألم

يأتي الحادث كتذكير بمدى خطورة الإهمال في تأمين النوافذ والشرفات في المنازل، لا سيما في الأدوار العليا، وهو ما يدفع إلى ضرورة توعية الأهالي بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة، خاصة في البيئات التي تضم أطفالًا صغارًا.

وفي الوقت الذي تتابع فيه أنظار الأهالي حالة الطفلة ريتال، تبقى دعوات الجميع بأن تكتمل رحلة شفائها بسلام، وتعود إلى أحضان أسرتها بخير وعافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المستشفى بدمياط تربية والتعليم زارة التربية والتعليم سقط من الطابق الرابع مدينة دمياط مستشفى دمياط التخصصي ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مظلة التأمين الصحي

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد الانضباط داخل لجان امتحانات النقل بميت أبو غالب (صور)

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة مناهضة التدخين بدمياط

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

رئيس النواب: قاض على كل صندوق في الانتخابات البرلمانية المقبلة

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فاجعة هزّت العالم.. قصة استشهاد 9 من أطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في قصف إسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية