من فيديو السخرية إلى مشهد الدماء.. “طفل المرور” يعود بواقعة جديدة تهز الشارع.. يعتدى على طالب بعصا بيسبول.. والضحية فى العناية المركزة لاشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي

قبل خمس سنوات، أثار فيديو قصير لطفل يقود سيارة فاخرة ويهين شرطي مرور، عاصفة من الغضب في الشارع، وسمي بــ"طفل المرور"، وأصبح رمزا لما يمكن أن تفعله الواسطة والنفوذ، واليوم، يعود نفس الطفل إلى المشهد، ولكن هذه المرة ليس بكلمات ساخرة أو قيادة بدون رخصة، بل بعصا بيسبول ودماء تسيل من جسد زميل له، في واقعة عنف صادمة أمام أحد منازل منطقة المقطم.

فى هذا التقرير نستعرض قصة طفل المرور من البداية فى إهانة شرطى مرور إلى التعدي بالضرب على زميله أمام مدرستهم بالمقطم.

إهانة أمين شرطة بالمرور فى المعادي

في أواخر شهر أكتوبر 2020، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يبلغ 13 سنة يقود سيارة دون رخصة، ويقوم بإهانة شرطي مرور كان يحاول إيقافه.



أظهر الفيديو استهزاء الطفل برجال الشرطة، قائلًا: "أنت متعرفش أنا ابن مين... محدش هيقدر يعملي حاجة"، وأثار الفيديو موجة غضب عارمة، وخرجت تعليقات تطالب بمحاسبة الطفل وذويه، لاحقًا،

القبض على طفل المرور

فى 2 نوفمبر2020 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طفل المرور وأصدقائه وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

استجواب طفل المرور

واستجوبت النيابة العامة طفل المرور المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها.



وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.

وسألت النيابة العامة فرد الشرطة فشهد أنه أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين أن طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.

وأشار فرد الشرطة إلى أنه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حين توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.

وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقال إن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته.

وأكد أنه التقى فرد الشرطة واستوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.

وأوضح أن الطفل جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.

إيداع طفل المرور بإحدى دور الملاحظة

أمر النائب العام بإيداع طفل المرور المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا بصحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.



وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

إحالة طفل المرور إلى محكمة جنايات الطفل

وفى 5 ديسمبر 2020 أمرت النيابة العامة بإحالة طفل المرور إلى محكمة جنايات الطفل بتهمة تعاطي المخدرات، وشمل قرار الإحالة الطفل إلى الجنايات 3 من أصدقائه.

وكان مصدر قضائي قد أكد في وقت سابق أن تحليل تعاطي المخدرات الخاص بالمتهمين في واقعة طفل المرور والإساءة إلى شرطي مرور؛ أفادت بأن الطفل قائد السيارة و3 من أصدقائه ثبتت إيجابية تعاطيهم المواد المخدرة، وسلبية النتيجة للمتهم الخامس.



إيداع طفل المرور دار رعاية والحبس سنة لباقي المتهمين

وفي 27 ديسمبر 2020 قضت محكمة جنح الطفل المنعقدة بالأميرية، بإيداع الطفل (أحمد. أ) بإحدى دور رعاية الطفل، والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور".

السجن سنة لصديق طفل المرور

وفى 29 ديسمبر 2020، عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية الطفل "مصطفي يوسف"، صديق "طفل المرور"، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

إلغاء حكم حبس متهمي قضية "طفل المرور" واستبدالها بالتدابير الاحترازية

وفي 18 يناير 2021، قضت محكمة جنايات الطفل بإلغاء حكم الحبس سنة علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منزل الصادر ضدهم الحكم ،وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين من محبسهم بعد استمرار حبسهم لأكثر من شهرين.

طفل المرور يضرب زميله بعصا بيسبول

اليوم 24 مايو 2025، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الطفل المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وذلك بعد تورطه في واقعة اعتداء على أحد الطلاب بمنطقة المقطم باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

اعتداء طفل المرور على طالب بعصا بيسبول في المقطم

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طالب داخل أحد شوارع المقطم، وبالانتقال والفحص، تبين أن المعتدي هو "طفل المرور" الذي سبق وأن أُثير حوله الجدل خلال فترات سابقة.

والد المجنى عليه يكشف اعتداء طفل المرور على نجله

وأضاف والد المجنى عليه فى بلاغه قيام “أحمد. أ” المعروف إعلاميًا بـ طفل المرور، بالتعدي على نجله مستخدمًا عصا بيسبول ومستقلًا سيارة ملاكي وبصحبته شخصان، مسببين إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسد والوجه، واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالأذن الوسطى، وبعض الإصابة الأخرى.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة بين طفل المرور وآخرين وبين المجني عليه وآخرين، التى حدثت أمام مدرستهم، يعود لسابقة خلافات نشبت بين المجني عليهم وشقيق إحدى الفتيات زميلتهم بالمدرسة، على إثرها توعد المتهم للمجني عليهم وانتظر لحظة خروج من منازلهم لأداء الامتحان، وتعدوا عليهم في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرير الطبي لضحية طفل المرور

وكشف التقرير الطبي للشاب المعتدى عليه من قِبل “أحمد. أ” والمعروف إعلاميًا بـ طفل المرور، أن المجني عليه يعاني اشتباها في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، استلزم دخوله العناية المركزة، منذ 3 أيام وحتى الآن.

وجاء التقرير: بعد ادعاء الإصابة بالرأس تبين وجود تورم حول العين اليمنى، وألم بالأذن اليمنى وكدمات وسحجات بالوجه وتورم بالشفة العلوية وتورم باليد اليسرى واليمنى، وبين التقرير بعرضه على أخصائي المخ والأعصاب.

وأضاف التقرير الطبي: حضر المريض إلى المستشفى إثر ادعاء تعرضه للاعتداء، وبالفحص اللازم تبين أن المريض يعاني نزيفًا في الأذن اليمنى وأعراض ما بعد الارتجاج، وجارٍ عرض المريض لاستكمال الفحوصات.

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