حيثيات الحكم بإعدام ربة منزل قتلت شقيقتها.. المحكمة: المتهمة ونجلها قتلا المجنى عليها وطفلها وأشعلا النار فى الشقة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بالإعدام ومعاقبة ابنها بالسجن المؤبد.

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة تتحصل في أن المجنى عليها هالة أحمد علي هى شقيقة المتهمة الأولى هبة وخالة المتهم الثاني أحمد إيهاب إسماعيل ونظرا لطلاقها من زوجها فقد أصبحت وحيدة في الدنيا هي وطفليها المجني عليهما حسام وعلي شريف مبارك، فقامت بالبحث عن مكان يسترها هي وأبنائها فلم تجد في طريقها سوى المتهمة الأولى ونجلها المتهم الثاني إذ كانا يعيشان في شقة صغيرة كانت مستأجرة بمعرفة والدة المجنى عليها والمتهمة الثانية قبل وفاتها.



وأضافت الحيثيات أن المجني عليها اعتقدت أن شقيقتها سترحب بها وبأطفالها في مواجهة أعباء الحياة الصعبة ولم تكن تعلم أنها جاءت وأطفالها لتلقى حتفها على يدها هي ونجلها المتهم الثاني.



وأشارت الحيثيات أنه بمجرد أن قدمت المجنى عليها إلى الشقة حتى دب الخلاف بينها وبين شقيقتها مرة بسبب استخدام الحمام بالشقة وتزاحمهم عليه ومرة أخرى بسبب حدوث بعض الضوضاء مما جعل المتهمة تفكر في وضع حد لهذا الأمر فقررت التخلص من المجنى عليها وأطفالها حسام وعلي شريف مبارك حتى يخلو لهما الاستمتاع والعيش داخل الشقة الصغيرة دون أن يشاركها فيها أحد.



وأوضحت الحيثيات أن المتهمة في سبيل تنفيذ خطتها وعلى إثر الخلافات السابقة بينهما حول معيشتهما داخل تلك الشقة أعدت المتهمة الأولى لذلك سلاحا أبيض " سكين " وخبأته بغرفة نومها وما أن ظفرت بالمجني عليها عقب حدوث المشادة بينهما حتى استلت ذلك السلاح الأبيض والذي أعدته مسبقا وانهالت عليها بالضرب عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وحال ذلك تدخل المتهم الثاني نجل الأولى وتحصل على السكين من يد والدته المتهمة الأولى وانهال بالطعنات على المجنى عليها الأولى في أنحاء متفرقة من جسدها قاصدين من ذلك إزهاق روحها محدثا بها هو الآخر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وبعد أن تيقنا من أن المجنى عليها قد فارقت الحياة وخشية من افتضاح أمرهما نظرا لصراخ المجنى عليه الثاني الطفل حسام شريف مبارك إثر مشاهدته مقتل والدته قامت المتهمة بمحاولة إسكاته كرها عنه.

وأضافت الحيثيات أن الطفل صاحب الـ 6 أعوام ظل يصرخ خوفا على أمه التي فارقت الحياة في يد المتهمين فلم يكن هناك مفر أمام المتهمة الأولى من طريقة لإسكاته فقامت بتوجيه عدة طعنات قاتلة في رقبته قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سرقوا أموال المجني عليها.

وأوضحت الحيثيات أنه خشية اكتشاف أمرهما قامت المتهمة الأولى بإشعال النيران في الشقة محل النزاع عن طريق وضع مادة قابلة للاشتعال والشروع في قتل المجنى عليه الثالث محترقا بعد أن وضعت النيران أثناء تواجده فيها قاصدة من ذلك قتله وخاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو تمكن الجيران من الدخول إلى الشقة محل الواقعة وإنقاذ المجنى عليه على شريف مبارك.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.

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