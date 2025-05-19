الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

الأمن يكشف لغز تغيب طالب عن منزله بالهرم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طالب من منزله  بمنطقة الهرم.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم استدعاء والد الطالب (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، والذي أفاد بغياب نجله، الطالب بالمرحلة الإعدادية، بعد خروجه من أحد المراكز التعليمية.

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وأوضح الأب أن القائم على التدريس في المركز قام بتعنيف الطفل وهدده بإبلاغ والده بسبب محاولته الغش، ما دفع الطفل لمغادرة المركز وعدم العودة إلى المنزل خوفًا من العقاب.

 

وفي وقت لاحق، عاد الطفل إلى منزل أسرته، وأفاد بأنه قضى الليلة في أحد محال الألعاب الإلكترونية القريبة من محل سكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نفي الشائعات المتداولة على منصات التواصل.

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