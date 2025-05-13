الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

محترف سرقات، إحالة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس للمحاكمة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الازبكية بإحالة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بمنطقة رمسيس للمحاكمة الجنائية لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

البداية ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة اثناء وجوده في منطقة رمسيس، على الفور شكلت مباحث قسم شرطة الأزبكية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبعمل التحريات تبين أن عاطل له معلومات جنائية ومحترف مهنة سرقة المواطنين أثناء تواجدهم في منطقة رمسيس بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم تحديد مكان المتهم وتوجهت قوة أمنية إلى حيث يوجد.


ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.


وقال المتهم أمام النيابة العامة أنه احترف مهنة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة مضيفا أنه ارتكب 4 وقائع بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات وهي عبارة عن 600 جنيه و3 هواتف محمول.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية مديرية أمن القاهرة منطقة رمسيس قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة

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