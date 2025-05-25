الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وسط استنفار أمني، الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء

قال مصدر أمني إنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة، للتمركز بمحيط محطة وقود بسبب تسرب للغاز داخل المحطة بمنطقة رمسيس وسط حالة من الاستنفار الأمني .

وأغلق مسؤلو شركة الغاز محبس الغاز، وتعمل فرقة من شركة الغاز على تنفيذ  أعمال الإصلاحات في المكان.

تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسرب غاز فى محطة وقود بمنطقة رمسيس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ3 سيارات إطفاء الى المكان الواقعة تحسبا لوقوع حريق.

فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطقة بالكامل لحين إصلاح التسريب  الحادث فى المكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس تسرب غاز بمحطة وقود محطة وقود في رمسيس تسرب غاز رمسيس

مواد متعلقة

اندلاع حريق في حشائش بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف

محافظ أسيوط يتابع جهود السيطرة على حريق بحظائر مواشي بأبوتيج

الأكثر قراءة

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

بعد حصد الحذاء الذهبي، محمد صلاح يعادل إنجاز هنري في الدوري الإنجليزي

بترشيح يوسف، الأهلي ينهي اتفاقه مع هذا اللاعب دون الرجوع لـ ريفيرو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية