وسط استنفار أمني، الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس

قال مصدر أمني إنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة، للتمركز بمحيط محطة وقود بسبب تسرب للغاز داخل المحطة بمنطقة رمسيس وسط حالة من الاستنفار الأمني .

وأغلق مسؤلو شركة الغاز محبس الغاز، وتعمل فرقة من شركة الغاز على تنفيذ أعمال الإصلاحات في المكان.

تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسرب غاز فى محطة وقود بمنطقة رمسيس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ3 سيارات إطفاء الى المكان الواقعة تحسبا لوقوع حريق.

فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطقة بالكامل لحين إصلاح التسريب الحادث فى المكان.

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