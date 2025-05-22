الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يستجيب لحالات إنسانية ويأمر بإزالة تعديات وإنارة طرق

محافظ بني سويف في
محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف تفاصيل اللقاء الأسبوعي الذي عقده الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع عدد من المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث ناقش خلاله مجموعة من المطالب والالتماسات المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية، وتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية والاستجابات الإنسانية.

 

محافظ بني سويف يستجيب لحالات إنسانية 

 

وشهد اللقاء، الذي يُعقد بشكل دوري لبحث شكاوى المواطنين، إصدار المحافظ قرارًا بصرف إعانات عاجلة لحالتين من الحالات الإنسانية، تضمنت سيدة لديها ثلاثة أطفال مكفوفين من ذوي البصيرة، حيث وجه بصرف مساعدة عاجلة من المحافظة، وأخرى ممتدة لمدة 6 أشهر من مديرية التضامن الاجتماعي، مع تسريع إجراءات استخراج معاش "تكافل وكرامة" لباقي أفراد الأسرة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم العيني والمادي اللازم.

 

كما شملت القرارات حالة إنسانية أخرى لسيدة مطلقة تعول أربعة أبناء، من بينهم طفل من ذوي الهمم، ووجّه المحافظ بتقديم إعانة عاجلة لها من المحافظة، بالإضافة إلى دعم من التضامن الاجتماعي يُصرف على دفعات منتظمة.

 

وتطرق اللقاء إلى مناشدة أحد المواطنين من قرية القصبة بمركز سمسطا، والذي يعاني من انفصال في الشبكية ويحتاج لعلاج مكلف بشكل شهري، حيث كلف المحافظ مديرية الصحة بالإسراع في استصدار قرار علاج على نفقة الدولة، وأفاد مسئولو الصحة بأنه تم بالفعل إجراء الأشعة اللازمة بالتعاون مع المستشفى الجامعي، تمهيدًا لإتمام الإجراءات.

 

محافظ بني سويف يأمر بإزالة تعديات

 

وفي استجابة لشكاوى تتعلق بالخدمات المحلية، أصدر محافظ بني سويف، توجيهاته بإزالة تعديات وإشغالات في قرى بمركزي سمسطا والفشن، من بينها إزالة سلم خرساني بارز يعوق حركة المواطنين في قرية دشاشة، مع التأكيد على استمرار حملات رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

 

كما وجّه المحافظ مسئولي مجلس مدينة بني سويف بدعم الإنارة في حي الأزهري ببعض المواقع التي تعاني من ضعف الإضاءة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك، إلى جانب مراجعة وصيانة كشافات الإنارة المتضررة حسب المتاح من الإمكانات.

 

محافظ بني سويف يأمر بإنارة طرق

 

واستجابة لشكوى من أهالي قرية دلهانس بمركز الفشن بشأن سوء حالة الطريق غرب القرية، كلف محافظ بني سويف، رئيس المدينة بالمعاينة الميدانية الفورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمهيد الطريق وتحسين الإنارة به، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحقيق الأمان على الطرق.

 

ويأتي اللقاء الأسبوعي في إطار حرص محافظة بني سويف على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة.

 

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