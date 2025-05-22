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محافظات

إصابة طالبة وتحطم النوافذ إثر تعدي طلاب على مدرسة عقب الامتحان ببني سويف (صور)

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف خلال احدى زياراتها لمدرسة الرحبة، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، واقعة تعدي بعض الطلاب على مدرسة مدرسة الرحبة الإعدادية المهنية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، ما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات وتلف زجاج عدد من نوافذ المدرسة، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفترة الصباحية.

 

اثار التعدي على مدرسة ببني سويف
اثار التعدي على مدرسة ببني سويف

 

تفاصيل التعدي على مدرسة ببني سويف

 

أكدت الدكتورة سحر الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أن مديرية التعليم تتابع الواقعة عن كثب، لافتةً إلى أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة مساء اليوم، بعد خروج الطالبات من لجان الامتحان، وأثناء دخول الطلاب الذكور لأداء امتحانات الفترة المسائية، حيث اندلع خلاف كلامي بين عدد من الطلاب والطالبات، تطور سريعًا إلى تراشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة طالبة بجروح وتحطم زجاج بعض النوافذ.

 

اثار التعدي على مدرسة ببني سويف
آثار التعدي على مدرسة ببني سويف

 

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أن المدرسة تعمل بنظام الفترتين؛ الأولى للبنات صباحًا، والثانية للبنين مساءً، وخلال التبديل بين الفترتين، حدثت الاشتباكات خارج نطاق المدرسة، مما تسبب في حالة من القلق بين أولياء الأمور والمتابعين للعملية التعليمية.

 

تعليم بني سويف: أبلغنا الأجهزة الأمنية بالواقعة

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المديرية تحركت فورًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الحصول على بيانات المتورطين، وجارٍ ملاحقتهم تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق من قبل الإدارة التعليمية. وشددت على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المتسببين، وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

 

آثار التعدي على مدرسة ببني سويف

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى التزام المديرية بتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لسير الامتحانات، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موجهة رسالة إلى أولياء الأمور بأهمية متابعة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بضرورة احترام زملائهم والحفاظ على بيئة التعليم.

 

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