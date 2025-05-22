الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

استغاثة والد الطفل
استغاثة والد الطفل وتحرك الصحة لم ينقذا طفل بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف حالة من الحزن العميق عقب وفاة الرضيع "آدم" الذي لم يتجاوز عمره 6 أيام، إثر معاناته من عيب خلقي نادر في القلب يُعرف بـ "نصف قلب". 

استغاثة والد الطفل داخل احد قطارات الصعيد
استغاثة والد الطفل داخل أحد قطارات الصعيد

القصة التي بدأت بنداء استغاثة لوالده في فيديو صٌور له أثناء استقلاله أحد قطارات الصعيد وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام أثارت تعاطفًا واسعًا واستجابة حكومية سريعة، لكن النهاية جاءت موجعة رغم كل المحاولات.

شاهد الفيديو من هنا.

نصف قلب.. تشخيص نادر وحالة حرجة

وُلد "آدم" بحالة نادرة ومعقدة من عيوب القلب الخلقية، تسببت في نقص حاد في الأكسجين، مما جعل حياته مهددة منذ اللحظة الأولى. وتم تشخيص الحالة من قبل الأطباء بـ "نصف قلب"، وهي حالة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل ومعقد، يتطلب تجهيزات طبية متقدمة ومتابعة دقيقة.

الطفل بمركز حضانات مستشفى التامين الصحي ببني سويف
الطفل بمركز حضانات مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 

الأب محمد عاطف.. رحلة بين الأمل واليأس

محمد عاطف، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، تزوج منذ حوالي عامين، و"آدم" هو طفله الأول. لم تكتمل فرحة الأب بمولوده، فسرعان ما تحولت سعادته إلى قلق ويأس، وبدأ رحلته  باحثًا عن علاج. زار عدة مستشفيات كبرى، من بينها مستشفى أبو الريش، ومستشفى الناس، ومركز القلب بأسوان، دون أن يحصل على حل نهائي.

استغاثة في القطار.. نداء أب هز القلوب

في مشهد إنساني مؤثر، التُقط فيديو للأب وهو في أحد القطارات المتجهة من بني سويف إلى أسوان، يناشد فيه الأطباء وأصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ حياة ابنه، حيث hنتشر الفيديو على نطاق واسع، وأحدث موجة من التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت الجهات الرسمية إلى التدخل الفوري.

اسعاف بني سويف تنقل الطفل
اسعاف بني سويف تنقل الطفل

 

تحرك حكومي عاجل.. ولكن الوقت لم يسعف آدم

بناءً على الاستغاثة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للطفل «آدم» والذي يعاني من عيوب خلقية في القلب، وذلك عقب متابعته استغاثة أطلقها والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه على الفور، نائبه الدكتور محمد الطيب، بمتابعة التواصل الفوري مع أسرة الطفل، مؤكدًا أنه جاري نقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر والبدء في تلقي الرعاية الطبية العاجلة، وذلك بعد تقييم حالته الصحية بواسطة أطباء قسم الحضانات وأطباء جراحة القلب وقسطرة القلب بمستشفى أطفال مصر فور وصوله.

الأب يصدم متابعيه بإعلان خبر وفاة طفله
الأب يصدم متابعيه بإعلان خبر وفاة طفله

الأب يصدم متابعيه بإعلان خبر وفاة طفله

ورغم هذا التدخل، أعلن الأب في اليوم التالي عن وفاة طفله، في خبر صدم المتابعين وأعاد تسليط الضوء على معاناة الأطفال ذوي العيوب الخلقية النادرة.

ممشى كورنيش بني سويف يستقبل 22 زائرًا أوروبيًا

طب بني سويف تنظم أول مؤتمر علمي طلابي

مات في الركعة الثانية، وفاة مزارع أثناء أداء صلاة المغرب ببني سويف

جريمة تهز بني سويف، شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويحرق جثته بسبب المخدرات

العثور على جثة مجهولة في ظروف غامضة في قرية إدراسيا ببني سويف

ضبط مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية ببني سويف

محافظ بني سويف يراجع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

التوك توك خطر يهدد الأمن القومي

انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

متحملتش فراقه، وفاة سيدة بعد ساعات من دفن جثمان ابنها في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف طفل بني سويف وزير الصحه وزارة الصحة

مواد متعلقة

ممشى كورنيش بني سويف يستقبل 22 زائرًا أوروبيًا

طب بني سويف تنظم أول مؤتمر علمي طلابي

مات في الركعة الثانية، وفاة مزارع أثناء أداء صلاة المغرب ببني سويف

جريمة تهز بني سويف، شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويحرق جثته بسبب المخدرات

العثور على جثة مجهولة في ظروف غامضة في قرية إدراسيا ببني سويف

ضبط مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية ببني سويف

محافظ بني سويف يراجع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

التوك توك خطر يهدد الأمن القومي

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية