رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

شهدت محافظة بني سويف حالة من الحزن العميق عقب وفاة الرضيع "آدم" الذي لم يتجاوز عمره 6 أيام، إثر معاناته من عيب خلقي نادر في القلب يُعرف بـ "نصف قلب".

استغاثة والد الطفل داخل أحد قطارات الصعيد

القصة التي بدأت بنداء استغاثة لوالده في فيديو صٌور له أثناء استقلاله أحد قطارات الصعيد وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام أثارت تعاطفًا واسعًا واستجابة حكومية سريعة، لكن النهاية جاءت موجعة رغم كل المحاولات.

شاهد الفيديو من هنا.

نصف قلب.. تشخيص نادر وحالة حرجة

وُلد "آدم" بحالة نادرة ومعقدة من عيوب القلب الخلقية، تسببت في نقص حاد في الأكسجين، مما جعل حياته مهددة منذ اللحظة الأولى. وتم تشخيص الحالة من قبل الأطباء بـ "نصف قلب"، وهي حالة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل ومعقد، يتطلب تجهيزات طبية متقدمة ومتابعة دقيقة.

الطفل بمركز حضانات مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

الأب محمد عاطف.. رحلة بين الأمل واليأس

محمد عاطف، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، تزوج منذ حوالي عامين، و"آدم" هو طفله الأول. لم تكتمل فرحة الأب بمولوده، فسرعان ما تحولت سعادته إلى قلق ويأس، وبدأ رحلته باحثًا عن علاج. زار عدة مستشفيات كبرى، من بينها مستشفى أبو الريش، ومستشفى الناس، ومركز القلب بأسوان، دون أن يحصل على حل نهائي.

استغاثة في القطار.. نداء أب هز القلوب

في مشهد إنساني مؤثر، التُقط فيديو للأب وهو في أحد القطارات المتجهة من بني سويف إلى أسوان، يناشد فيه الأطباء وأصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ حياة ابنه، حيث hنتشر الفيديو على نطاق واسع، وأحدث موجة من التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت الجهات الرسمية إلى التدخل الفوري.

اسعاف بني سويف تنقل الطفل

تحرك حكومي عاجل.. ولكن الوقت لم يسعف آدم

بناءً على الاستغاثة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للطفل «آدم» والذي يعاني من عيوب خلقية في القلب، وذلك عقب متابعته استغاثة أطلقها والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه على الفور، نائبه الدكتور محمد الطيب، بمتابعة التواصل الفوري مع أسرة الطفل، مؤكدًا أنه جاري نقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر والبدء في تلقي الرعاية الطبية العاجلة، وذلك بعد تقييم حالته الصحية بواسطة أطباء قسم الحضانات وأطباء جراحة القلب وقسطرة القلب بمستشفى أطفال مصر فور وصوله.

الأب يصدم متابعيه بإعلان خبر وفاة طفله

الأب يصدم متابعيه بإعلان خبر وفاة طفله

ورغم هذا التدخل، أعلن الأب في اليوم التالي عن وفاة طفله، في خبر صدم المتابعين وأعاد تسليط الضوء على معاناة الأطفال ذوي العيوب الخلقية النادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.