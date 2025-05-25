الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

جلسة تصوير لرجال يد الأهلي بعد التتويج بالسداسية (صور)

الأهلي
الأهلي

خضع رجال الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لـ جلسة تصوير عقب التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتحقيق السداسية لهذا الموسم.

ونجح فريق يد الأهلي في تحقيق ٦ بطولات هذا الموسم في إنجاز تاريخي على الصعيدين المحلي والقاري. 

 الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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