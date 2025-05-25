الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

مالية كفر الزيات تتاهل لدوري المحترفين بعد الفوز على دلفي

فريق مالية كفر الزيات،
فريق مالية كفر الزيات، فيتو

نجح فريق مالية كفر الزيات في التأهل إلي دوري المحترفين عن مجموعة بحري بعد الفوز على نظيره دلفي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دورة الترقي السداسية.

فريق مالية كفر الزيات، فيتو 
فريق مالية كفر الزيات، فيتو 
فريق مالية كفر الزيات، فيتو 
فريق مالية كفر الزيات، فيتو 

الإنتاج الحربي يتأهل لدوري المحترفين

نجح فريق الإنتاج الحربي في حسم التأهل إلي دوري المحترفين عن مجموعة القاهرة والقناة بعد التعادل مع نظيره فريق النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دورة الترقي السداسية.

مسار يتأهل لدوري المحترفين

واصل فريق مسار FC عروضه القوية، وحقق فوزًا كاسحًا على الأقصر بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من دورة الترقي السداسية، ليحسم رسميًا تأهله إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، قبل جولة من نهاية المنافسات.

المباراة التي أُقيمت مساء اليوم جاءت استكمالًا لأداء مسار المتوهج، حيث فرض سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى، وقدم لاعبوه عرضًا هجوميًا رائعًا توّجوه بخمسة أهداف كاملة، أكدت أحقيتهم بالصدارة والتأهل.

هذا الفوز رفع رصيد مسار FC إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد، ليحسم بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد، بعد أن انفرد بالصدارة في الجولة الماضية بفوزه على منافسه المباشر أسمنت أسيوط بنتيجة 3-2.

بهذا التأهل، يكتب مسار فصلًا جديدًا في رحلته نحو القمة، ويبدأ رسميًا استعداداته للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

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مالية كفر الزيات دوري المحترفين دورة الترقي السداسية الإنتاج الحربي مسار

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