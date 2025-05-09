الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

مسار يهزم المقاصة بثلاثية ويواصل تصدره بدورة الترقي المؤهلة للمحترفين

فريق مسار
فريق مسار

واصل فريق مسار إف سي عروضه القوية في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين – مجموعة الصعيد، بعدما تغلّب على منافسه المباشر مصر المقاصة بنتيجة 3-2 في مباراة نارية شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

‎وبهذا الفوز عزز مسار صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم، ومؤكدًا سعيه الجاد لحجز بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين.

‎من جهته، تجمّد رصيد مصر المقاصة عند 10 نقاط، ليبتعد مؤقتًا عن سباق الصعود، وتتعقد مهمته في الجولات القادمة، رغم الأداء القوي الذي قدمه في المباراة.

قبل لقاء اليوم، دخل فريق مسار المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، مع تسجيل 12 هدفًا وعدم استقبال أي أهداف، ليؤكد هيمنته على المجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف أسمنت أسيوط، ويواصل مشواره نحو تحقيق حلم الصعود.

في المقابل، دخل مصر المقاصة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 7، ويطمح الفريق الفيومي إلى تقليص الفارق مع منافسه المباشر في صراع الصعود وإشعال المنافسة في الجولات الأخيرة.

وتضم مجموعة مسار في دورة الترقي فرقًا قوية هي: "المدينة المنورة، النصر للتعدين، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، والأقصر"، حيث تتنافس ستة فرق على بطاقتين مؤهلتين لدوري الأضواء.

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