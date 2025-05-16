مسار يكتسح الأقصر بخماسية ويتأهل إلى دوري المحترفين

واصل فريق مسار FC عروضه القوية، وحقق فوزًا كاسحًا على الأقصر بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من دورة الترقي السداسية، ليحسم رسميًا تأهله إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، قبل جولة من نهاية المنافسات.

المباراة التي أُقيمت مساء اليوم جاءت استكمالًا لأداء مسار المتوهج، حيث فرض سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى، وقدم لاعبوه عرضًا هجوميًا رائعًا توّجوه بخمسة أهداف كاملة، أكدت أحقيتهم بالصدارة والتأهل.

هذا الفوز رفع رصيد مسار FC إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد، ليحسم بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد، بعد أن انفرد بالصدارة في الجولة الماضية بفوزه على منافسه المباشر أسمنت أسيوط بنتيجة 3-2.

بهذا التأهل، يكتب مسار فصلًا جديدًا في رحلته نحو القمة، ويبدأ رسميًا استعداداته للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

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