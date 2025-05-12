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رياضة

مسار يهزم أسمنت أسيوط 3-2 وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين

فريق مسار
فريق مسار

حقق فريق مسار FC فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على حساب منافسه المباشر أسمنت أسيوط، في قمة الجولة الثامنة من دورة الترقي السداسية، لتحديد المتأهل عن مجموعة الصعيد إلى دوري المحترفين.

المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات والتسجيل، لكن فريق مسار نجح في اقتناص الفوز الأغلى هذا الموسم، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق مريح.

بهذا الانتصار، رفع مسار رصيده إلى 22 نقطة، من 7 انتصارات وتعادل واحد، ليقترب بقوة من تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، قبل جولتين فقط من ختام المنافسات.

في المقابل، تجمد رصيد أسمنت أسيوط عند 19 نقطة، ليبقى في المركز الثاني، ويواجه تحديًا صعبًا في الحفاظ على فرصته في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

الجولة القادمة ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل عن مجموعة الصعيد، في ظل الأداء القوي لفريق مسار تحت قيادة جهازه الفني، ورغبة النادي في التواجد بين الكبار الموسم المقبل.

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دوري المحترفين مسار اسمنت اسيوط

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