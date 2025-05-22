محافظ بني سويف يزور قرية نعيم ويوجه بحلول عاجلة لمطالب الأهالي

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قام اليوم بجولة ميدانية بقرية نعيم التابعة لمجلس قروي شريف باشا بمركز بني سويف، وذلك في إطار متابعاته المستمرة لمنظومة الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجات المواطنين اليومية والأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والنظافة والصرف الصحي والإنارة وغيرها.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بني سويف، سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية نعيم، حيث قام بجولة داخل أقسام ومكونات الوحدة، والتي شملت: الاستقبال، الصيدلية، تنظيم الأسرة، غرفة المبادرات، التطعيمات، المشورة الأسرية، معمل الدم، والعلاج الطبيعي.

محافظ بني سويف يزور قرية نعيم

وناقش المحافظ مع الأطقم الطبية والإدارية بالوحدة تفاصيل منظومة العمل، وموقف الأرصدة من الأدوية والمستلزمات، وتلك التي تحتاج لدعم، بالإضافة إلى الاطلاع على معدلات التردد على الخدمات المختلفة يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات الصحية، خاصة بعد دعمها بأعداد مناسبة من أطباء التكليف الجدد.

كما حرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد كبير من أهالي القرية من مختلف الفئات العمرية، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم، والتي تضمنت ضرورة توفير خدمة الصرف الصحي بسبب معاناة الأهالي من طفح وتسريب خزانات الصرف التقليدية، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق، إلى جانب مطلب تركيب مطب بمدخل القرية على طريق دمو، وشكوى من عدم انتظام سيارات جمع القمامة بالقرية التي تضم أكثر من 20 تابعًا وعزبة.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب الأهالي

وفي تعقيبه على تلك المطالب، أوضح محافظ بني سويف، أن قرية نعيم مدرجة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها عند بدء تنفيذ هذه المرحلة، خاصة مع توافر الأرض المخصصة لمحطة الرفع داخل القرية وربط المعالجة بقرية الدوالطة. كما وجه باستمرار كسح خزانات الصرف بشكل منتظم كحل مؤقت حتى بدء التنفيذ.

وبخصوص مطلب الأهالي بإنشاء مطب بمدخل القرية، وكلف محافظ بني سويف، مكتبه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والوحدة المحلية، وإدارة المرور لمعاينة الموقع ودراسة أنسب الحلول الفنية والهندسية الممكن تنفيذها، سواء بإنشاء المطب أو أي إجراء بديل مناسب.

كما وجه المحافظ رئيس المركز والقرية بزيادة عدد سيارات جمع ونقل القمامة من القرية وتوابعها، مع دراسة إمكانية تخصيص نقطة تجميع مناسبة لتيسير رفع القمامة أولًا بأول إلى مصانع التدوير بسنور والواسطى.

رافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة كل من: الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتورة أسماء عبد الجواد، مدير إدارة بني سويف الصحية، وسيد جمعة، رئيس مجلس قروي شريف باشا.

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