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ممشى كورنيش بني سويف يستقبل 22 زائرًا أوروبيًا

ممشى كورنيش بني سويف
ممشى كورنيش بني سويف يستقبل 22 زائرًا أوربيًا، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن استقبال فوج سياحي مكون من 22 زائرًا أوروبيًا من جنسيات متعددة شملت ألمانيا والنمسا وإسبانيا، وذلك مساء أمس، ضمن خطة المحافظة لتنشيط قطاع السياحة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وقد تم إعداد برنامج سياحي متكامل للفوج من خلال الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة.

جولة سياحية بممشى كورنيش بني سويف

وتضمنت الزيارة جولة سياحية بممشى كورنيش النيل السياحي بمدينة بني سويف، في ظل ما تشهده المحافظة من تطورات نوعية في البنية التحتية السياحية، وعلى رأسها مشروع كورنيش النيل الذي أصبح من أبرز المقاصد الترفيهية والمزارات الجاذبة للزوار.

فوج سياحي أوربي يشيد بممشى بني سويف

وقد استمتع الفوج بجمال الممشى وتصميمه المميز الذي يجمع بين الطابع الحضاري والإطلالة الطبيعية الخلابة على النيل، وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بالأجواء الهادئة وحسن الاستقبال والتنظيم، في انعكاس واضح لتحسن الخدمات السياحية التي تقدمها محافظة بني سويف.

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