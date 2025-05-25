إصابة جندي إسرائيلي في مشاجرة بين جنود الاحتلال

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة جندي بجروح خطرة خلال عراك اندلع بين الجنود داخل قطاع غزة، وقررت الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك.

مشاجرة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وفي السياق ذاته نشرت كتائب القسام، اليوم الأحد، تقريرا أفادت فيه أنها أوقعت قوة من جنود العدو بين قتيل وجريح بتفجير منزل بعبوات شديدة الانفجار ببلدة القرارة شرقي خان يونس.

وأعلنت القسام أنها فجرت عين نفق في عدد من جنود العدو وصلوا إلى مكان التفجير ببلدة القرارة واشتبكنا معهم بأسلحة خفيفة.

وأضافت الحركة: مجاهدونا رصدوا هبوط مروحيات للعدو لإجلاء الجنود، كما نفذوا العملية المركبة ضد قوة جيش الاحتلال بعد تحصنها في منزل ببلدة القرارة شرقي خان يونس.

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