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طب بني سويف تنظم أول مؤتمر علمي طلابي

مؤتمر علمي طلابي
مؤتمر علمي طلابي بطب بني سويف، فيتو

أعلنت جامعة بني سويف أن كلية الطب البشري نظّمت المؤتمر العلمي الطلابي الأول بالتعاون مع نقابة الأطباء، برعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة،  تحت شعار "لأن الطب أمانة… ولأن العلم رسالة". 

جاء تنظيم المؤتمر من خلال اتحاد طلاب كلية الطب، بحضور عدد من قيادات الكلية والنقابة، وهم: الدكتور خالد الحديدي عميد الكلية، والدكتورة سمراء حسين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، إلى جانب الطالب إبراهيم عرابي رئيس اتحاد طلاب الكلية، وبمشاركة مميزة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث عرضت خلاله أبحاث طلابية مبتكرة تغطي مجالات طبية متنوعة.

مؤتمر علمي طلابي بطب بني سويف

وأكد رئيس جامعة بني سويف، في كلمته أهمية هذه المؤتمرات العلمية الطلابية، لما لها من دور في تمكين الطلاب من عرض أفكارهم أمام متخصصين، الأمر الذي يسهم في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، ويعزز قدراتهم على التعامل مع التحديات المستقبلية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن مثل هذه الفعاليات تخلق بيئة خصبة للنقاش العلمي، وتفتح آفاق التعاون بين الأقسام المختلفة، خاصة في المجال الطبي، بما يخدم توجهات البحث العلمي لحل المشكلات المجتمعية.

ورش عمل وجلسات علمية بالمؤتمر

وشمل المؤتمر سلسلة من ورش العمل المتخصصة، من أبرزها: ورشة الإنعاش القلبي الرئوي، وورشة الجراحة لتعليم الغرز والمهارات الجراحية الأساسية، بالإضافة إلى محاضرات متخصصة حول التعامل مع حالات العناية المركزة والمهارات الجراحية. 

وتضمنت الفعاليات المؤتمر جلسات علمية متميزة، منها: جلسة عن لقاحات السرطان وتدريب الجهاز المناعي لمحاربة الخلايا الخبيثة، وجلسة مستقبل علاج سرطان المثانة، وجلسة العلاج بالخلايا الجذعية لمرض باركنسون، وجلسة عن فعالية الخلايا الجذعية في علاج الشلل الرعاش، وجلسة حول العلاجات المتقدمة لمرض ITP المقاوم، وجلسة بعنوان "ما بعد الستيرويدات واستئصال الطحال: العلاجات المستقبلية لمرض ITP المقاوم".

 كما تضمنت الفعاليات المؤتمر جلسات تناولت علاج السرطان وفق الملف الجيني للمريض، والأورام المخصصة، ونقص تروية القلب، والإكسوسومات، وآليات حماية القلب من التلف، وآليات موت الخلايا لتطوير علاجات وقائية للقلب، بالإضافة إلى جلسات تناولت العضيات الدماغية، ودورها كنافذة لفهم تطور المخ والأمراض العصبية.

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