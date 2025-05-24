روسيا تعلن استهداف سفينة أوكرانية تنقل عتادا عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استهداف سفينة حاويات تنقل عتادا عسكريا كانت متجهة لميناء أوديسا بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت القوات الجوية الأوكرانية: إن روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضيها.

زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمحاولة كسب الوقت وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

زيلينسكي يشن هجوما على روسيا

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها”، بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".



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