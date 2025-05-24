السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن استهداف سفينة أوكرانية تنقل عتادا عسكريا

الأسطول الروسي، فيتو
الأسطول الروسي، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استهداف سفينة حاويات تنقل عتادا عسكريا كانت متجهة لميناء أوديسا بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت القوات الجوية الأوكرانية: إن روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضيها.

زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمحاولة كسب الوقت وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

 

زيلينسكي يشن هجوما على روسيا 

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها”،  بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

 

روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا أوديسا روسيا زيلينسكي

مواد متعلقة

روسيا تعلن إتمام عملية تبادل أسرى بالمئات مع أوكرانيا

القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية