لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بتحقيق تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: “لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق”.

وتابع: ستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنسية الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية.

موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية

وأضاف: يكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".

وأمس الإثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.

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