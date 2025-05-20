زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، روسيا بمحاولة كسب الوقت وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

زيلينسكي يشن هجوما على روسيا

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي “من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها”، بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

من جهته قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية سلام محتملة، مشددًا على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع.

في المقابل، قال زيلينسكي أمس إنه لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن هذه "المذكرة"، معربًا عن استعداده لدرس العرض الروسي.

كما كشف الرئيس الأوكراني أنه طلب من ترامب عدم اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف، مجددًا التأكيد على أن بلاده لن تقبل بسحب جيشها من مناطق تسيطر عليها داخل أراضيها، وهو مطلب روسي.

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