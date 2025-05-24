منسق صفقة شاليط: نتنياهو رفض عرضا أمريكيا لوقف حرب غزة

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن منسق صفقة الجندي جلعاد شاليط، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لأسباب سياسية.

وأوضح في تصريحاته أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على إسرائيل وقفا لإطلاق النار على غرار لبنان لكن نتنياهو رفض.

وشدد على أن استمرار نتنياهو في اتهام حماس بعدم الرغبة بالتوصل إلى اتفاق لا يضمن إنهاء الحرب.

وزير الدفاع الإيطالي يهاجم نتنياهو: قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء

انتقد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: إنه من حق إيطاليا أن تُخبر بنيامين نتنياهو بأنه مخطئ فى قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتهيئة الظروف لحماس لحشد المزيد من الدعم.



وزير الدفاع الإيطالي يهاجم نتنياهو: قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "أعتقد أنه من الصواب أن نُخبر إسرائيل اليوم أن ما يحدث يهدد بإلحاق الضرر بإسرائيل نفسها"، مشيرا إلى أنه "من حق دولة صديقة أن تُخبر نتنياهو بأنه مخطئ، يجب أن نؤمن فلسطين ونمنحها مستقبلا".

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