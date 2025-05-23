الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على كومو بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره كومو، بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف إنتر اللاعب ستيفان دي فري في الدقيقة 20.

وتلقي بيبي ريينا حارس مرمى فريق كومو بطاقة حمراء في الدقيقة 45.

وأعلن مدرب فريق انتر ميلان عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة، والذي جاء كالتالي:

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو

كومو يحتل الآن المركز العاشر برصيد 49 نقطة، ويدخل اللقاء بأداء مميز، إذ تعادل في الجولة الماضية مع فيرونا (1-1)، بعد سلسلة من 6 انتصارات متتالية على فرق مثل كالياري، جنوى وبارما.

بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نابولي.

في الجولة الماضية، فرّط إنتر في فرصة ذهبية بعد أن تعادل مع لاتسيو 2-2، رغم تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، بينما تعادل نابولي مع بارما بدون أهداف.

حتى لو لم ينجح إنتر في خطف لقب الدوري الإيطالي، لا تزال أمامه فرصة ذهبية لإنقاذ موسمه، حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري.

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