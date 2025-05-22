تحذير لـ إنتر ميلان قبل مواجهة باريس.. أندية إيطاليا خسرت 17 نهائي بدوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس الأكثر بـ7 هزائم.. وحصدوا 12 لقبًا

يُعد دوري أبطال أوروبا أكبر منافسة في كرة القدم على مستوى الأندية، فهو اللقب الأرفع شأنًا الذي تتسابق عليه نخبة فرق القارة، ويُلعب نهائي نسخة الموسم الحالي بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 31 مايو الجاري.

أندية إيطاليا تحصد 12 لقبًا وتخسر 17 نهائي عبر تاريخها

وبالنسبة للكرة الإيطالية، شكلت هذه البطولة ميدانًا لإبراز القوة والتفوق، إذ حققت أندية إيطاليا نجاحات كبيرة بحصد 12 لقبًا عبر التاريخ.

ومع ذلك، فإن الوجه الآخر لهذه المشاركات الواسعة هو سلسلة من الخيبات في المباراة النهائية تجرعت مرارتها عدة فرق إيطالية عبر العقود.

سجلت الأندية الإيطالية رقمًا قياسيًا سلبيًا بخسارة 17 نهائيًا في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ.

وهذه الحصيلة هي الأكبر بين دول القارة، وتعكس كثافة حضور ممثلي إيطاليا في المشهد الختامي.

وبذلك تكون الفرق الإيطالية قد خاضت ما مجموعه 29 مباراة نهائية (حققت خلالها 12 لقبًا واكتفت بالوصافة 17 مرة).

يوفنتوس أكثر أندية إيطاليا خسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق يوفنتوس القائمة بسبع هزائم في النهائي (أعوام 1973، 1983، 1997، 1998، 2003، 2015، 2017).

أما ميلان، صاحب الألقاب السبعة، فقد أخفق في النهائي أربع مرات (1958، 1993، 1995، 2005).

وانضمت فرق إيطالية أخرى إلى قائمة الوصافة، فقد خسر نادي فيورنتينا أول نهائي إيطالي العام 1957 أمام العملاق ريال مدريد، وتلاه إنتر ميلان.

كما سقط روما في نهائي 1984 أمام ليفربول بركلات الترجيح، وفقد سمبدوريا اللقب في نهائي 1992 لصالح برشلونة بهدف في الوقت الإضافي.

إنتر ميلان يخسر 3 نهائيات قبل مواجهة باريس سان جيرمان

يعد إنتر ميلان مثالًا بارزًا على تلك النهائيات الضائعة، إذ خسر المباراة النهائية في ثلاث مناسبات.

جاءت الأولى في نهائي 1967 حين تفوق سليتك الإسكتلندي على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في لشبونة، منهيا حقبة الكاتيناتشو الإيطالية أمام الكرة الهجومية السريعة.

وفي نهائي 1972 سقط إنتر ميلان مجددًا أمام أياكس الهولندي بنتيجة 0-2، وفي عام 2023، سقط بصعوبة 0-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إسطنبول.

وهكذا بقيت تلك الهزائم الثلاث نقاطًا سوداء في سجل إنتر ميلان الأوروبي، رغم فوز النادي باللقب ثلاث مرات في تاريخه، وكله أمل في أن يتمكن من إضافة لقب رابع، عندما يقابل باريس سان جيرمان في النهائي المقبل.

أندية إنجلترا وألمانيا وإسبانيا خسرت 11 نهائي في دوري أبطال أوروبا

على صعيد المقارنة مع الدول الكبرى، خسرت الأندية الإسبانية 11 نهائيًا عبر التاريخ، وتقاربها الأندية الإنجليزية والألمانية برصيد مماثل.

هناك جملة عوامل أسهمت في تكرار سيناريوهات خسارة الفرق الإيطالية في المشهد الختامي لدوري الأبطال.

كثيرًا ما اصطدمت تلك الفرق بخصوم في أوج طاقتهم وتألقهم، كما أن النهج التكتيكي الإيطالي الدفاعي تقليديًا لم يصمد أحيانًا أمام فرق أوروبية اعتمدت أساليب هجومية أكثر فاعلية في المباريات الحاسمة.

وفوق ذلك، أدى تراكم الإخفاقات السابقة إلى ضغط نفسي متزايد على الأندية الإيطالية عند بلوغ النهائي.

ولا يمكن إغفال دور الحظ أيضًا؛ إذ إن بعض النهائيات حُسمت بركلات الترجيح، مثل نهائي العام 2005 أو بتفاصيل صغيرة ابتسمت للمنافس.

أتشيربي يهدد رقم باولو مالديني التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية تجمع بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، يوم 31 مايو الجاري على ملعب "أليانز أرينا"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء مشحونة بالأرقام القياسية والتحديات الفردية.

ويبرز اسم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، من بين أبرز العناوين المثيرة، خاصة أنه قد يدوّن اسمه في سجلات البطولة إذا نجح في هز شباك الفريق الباريسي.

بحسب الأرقام، فإن باولو مالديني، أسطورة ميلان والكرة الإيطالية، ما يزال يحتفظ بلقب أكبر لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال، عندما أحرز هدفًا في شباك ليفربول عام 2005، بعمر 36 عامًا و333 يومًا.

أما أتشيربي، الذي يبلغ من العمر حاليًا 37 عامًا، سيكون أكبر سنا من مالديني عند خوضه نهائي هذا الموسم، ما يعني أن تسجيله لأي هدف يمنحه رقمًا تاريخيًا جديدًا.

ولم يأتِ ترشيح أتشيربي لمثل هذا الإنجاز من فراغ، فقد لعب دورًا محوريًا في تأهل إنتر ميلان إلى النهائي، بعد أن سجل هدف الإنقاذ أمام برشلونة في إياب نصف النهائي، ليفرض التعادل ويدفع بالمباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها "النيراتزوري" لصالحه.

وإلى جانب أهميته الدفاعية وخبرته الطويلة، أثبت أتشيربي أنه قادر على ترك بصمته في اللحظات الحرجة، ما يجعل الأنظار تتجه نحوه في النهائي المرتقب، خاصة وأنه يقف على أعتاب مجد شخصي قد يضيفه إلى مسيرته الحافلة.

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