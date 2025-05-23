أخبار الفن اليوم، أول ظهور للسقا بعد إعلان انفصاله، مسلم يعلق على التشهير بزوجته، وتامر حسني يشعل حفله بالقاهرة الجديدة

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الجمعة بالعديد من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

ظهر النجم الكبير أحمد السقا للمرة الأولى عقب تصدره مؤشرات البحث على منصات التواصل الاجتماعى إثر إعلانه الانفصال عن زوجته الإعلامية مها الصغير

وظهر السقا للمرة الأولى عقب الانفصال بجسد نحيف، وهو يشارك الفنانة أسماء جلال احتفالات عيد ميلادها الثلاثين، وظهر برفقتها ورفقة أصدقائه متفاعلا مع أجواء الاحتفال.

نفى المطرب مسلم ما تم تداوله مؤخرا حول زوجته “يارا” بتناولها المواد المخدرة وزواجها 7 زيجات من السعوديين.

وظهر مسلم في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ليكذب البلوجر “أورى”، قائلا: “مراتي مش وحشة ولا بتاخد حاجة وهي أنظف ست في العالم وبعدتني عن حاجات كتير غلط ونضفت حياتي”.

وتابع حديثه بالبث المباشر: “وهي متجوزتش 7 مرات زي ما أروى قالت.. أنا أول فرحتها وأول زوج ليها”.

أثار مطرب المهرجانات الشهير مسلم جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو له برفقة البلوجر أروى قاسم في حفل زفافه، وبعد تبادل الكلام بين كل من البلوجر وزوجت المطرب، وخرجت يارا تامر عن صمتها لترد على الادعاءات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت يارا تامر على تعليقات أحد متابعيها عند سؤالها عن شائعات انفصالها عن المغني مسلم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “غير حقيقي يا حبايب قلبي أنا ومسلم عدينا بحاجات أصعب من كدا بكتير وفضلنا متمسكين ببعض وعمري ما هتخلي عنه ولا هوا يقدر يعيش من غيري وهيردلي اعتباري ويطلع ينهي الكلام ده كله”.

حرص المغني الكندي جاستن بيبر، على دعم زميله كريس براون، بعد الإفراج عنه في لندن، حيث ألقي القبض عليه مؤخرا.

وكتب جاستن بيبر تعليقا، عبر صفحة كريس براون الرسمية في “إنستجرام"، قال له فيها: “مرحبا بعودتك إلى المنزل"

استطاع فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز أن يحقق إيرادات ضخمة بثاني أيام عرضه ليتربع على عرش البوكس أوفيس المصري.

وحقق الفيلم إيرادات تسجل بـ 5.5 ملايين جنيه في ثاني أيام عرض أمس الخميس ليقترب من 9 ملايين جنيه إيرادات في مصر بعد يومين فقط من عرضه.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.

رشحت الشركة المنتجة لفيلم طه الغريب الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد للمشاركة في بطولة العمل.

وكانت مصادر مقربة من صُنّاع الفيلم قد أكدت لـ "فيتو" أن عددًا من النجمات قد اعتذرن عن المشاركة في العمل، أبرزهن الفنانة مي عمر والفنانة ياسمين رئيس، وذلك بسبب تحفظات على مساحة الدور المخصص لهن، ما دفع القائمين على الفيلم للبحث عن بديلة مناسبة في أسرع وقت ممكن.

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول لفيلم "الحياة بعد سهام" للمخرج والمؤلف نمير عبد المسيح، وذلك ضمن فعاليات مسابقة ACID المخصصة لدعم السينما المستقلة.

حضر العرض جميع أفراد فريق العمل إلى جانب المنتجين، ومن بينهم المنتجون المصريون، وسط أجواء من الحفاوة والتقدير من قبل الجمهور والنقاد.

وكان فيلم "الحياة بعد سهام" حصل عام 2021 على جائزتين من رعاة ملتقى القاهرة السينمائي (ART وErgo)، في إطار دعم الملتقى للأصوات السينمائية الجديدة في العالم العربي، وهو ما أثمر عن إنتاج عمل وثائقي متميز نجح في لفت أنظار جمهور مهرجان كان.

مفاجآت الجزء السادس من مسلسل المداح

أعلن صناع مسلسل المداح تقديم جزء سادس من العمل خلال سباق رمضان 2025، ويتم العمل عليه في الوقت الحالي.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في مسلسل المداح أن الجزء السادس سوف يشهد عودة الدكتور سميح وهي الشخصية التي لعبها الفنان فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع وظهر بها ضيف شرف في الجزء الخامس.

فاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية يا بنت الإيه بطريقة الهيب هوب، ثم قدم بعدها أغنية أنا ولا عارف أنا مالي.

وشهد حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة حضور جماهيري كبير.

وتفاجأ تامر حسني خلال الحفل بإلقاء هواتف الجمهور على المسرح ولكنه أعادهم مرة أخرى وواصل الغناء.

تصدر الفنان منير مكرم مؤشرات بحث جوجل في مصر بقوة خلال الساعات الماضية عقب قيامه برد مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون جنيه إلى صاحبه.

حيث رد الفنان المبلغ لشاب تركهم في أحد الشوارع بالقاهرة، بعد رحلة من البحث عنه، وصل منير إلى مالكها وقرر رد الأمانة إليه، مع الإصرار على عدم تقاضيه مكافأة مقابل رده للمبلغ.

وجاء ذلك عقب أن أعلن منير مكرم منذ أيام عثوره على مبلغ مالي يقترب من 2 مليون جنيه، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول مكان وطريقة العثور عليه، قائلا: "لن أذكر مكان وطريقة العثور عليه، وأتمنى من صاحبه التواصل معي لمطابقة المواصفات… وهو ما حدث اليوم بتسليمه للأمانة.

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