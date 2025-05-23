ترشيح عائشة بن أحمد لبطولة فيلم طه الغريب

رشحت الشركة المنتجة لفيلم طه الغريب الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد للمشاركة في بطولة العمل.

فيلم طه الغريب

وكانت مصادر مقربة من صُنّاع الفيلم قد أكدت لـ "فيتو" أن عددًا من النجمات قد اعتذرن عن المشاركة في العمل، أبرزهن الفنانة مي عمر والفنانة ياسمين رئيس، وذلك بسبب تحفظات على مساحة الدور المخصص لهن، ما دفع القائمين على الفيلم للبحث عن بديلة مناسبة في أسرع وقت ممكن.

ويُعد فيلم "طه الغريب" من الأعمال السينمائية الرومانسية المنتظرة، وهو مقتبس عن رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي قام أيضًا بكتابة السيناريو. وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم منذ عدة أشهر، إلا أن انشغال الرداد بتصوير مسلسل "عقبال عندكوا" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، أدى إلى تأجيل المشروع.

ويحاول فريق الإنتاج حاليًا تجاوز العقبات التي تعترض انطلاق التصوير، من خلال ترشيح عدد من الأسماء النسائية لتولي دور البطولة النسائية في الفيلم إلى جانب حسن الرداد.

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