جاستن بيبر يدعم كريس براون بعد خروجه من السجن

حرص المغني الكندي جاستن بيبر، على دعم زميله كريس براون، بعد الإفراج عنه في لندن، حيث ألقي القبض عليه مؤخرا.

وكتب جاستن بيبر تعليقا، عبر صفحة كريس براون الرسمية في “إنستجرام"، قال له فيها: “مرحبا بعودتك إلى المنزل”.

الإفراج عن كريس براون بشروط صارمة وكفالة 6.5 مليون دولار

أُفرج عن المغني الشهير كريس براون، بكفالة وشروط صارمة، من قبل محكمة في لندن بعد اتهامه بشن "هجوم غير مبرر"، في ملهى ليلي عام 2023.

شروط الإفراج عن كريس براون

▪️ دفع 4 ملايين جنيه إسترليني (5.4 مليون دولار) مقدمًا

▪️ دفع مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار) خلال 7 أيام

▪️ جواز سفره مقيد

▪️ يُسمح له بالسفر في جولة يونيو ويوليو

▪️ لم يُقدم أي إقرار بالذنب

▪️ سيعود إلى المحكمة في 13 يونيو

ويُمكن للنجم الحائز على جائزة جرامي، والذي لم يُطلب منه بعد تقديم إقرار بالذنب في القضية، أن يبدأ جولته العالمية الشهر المقبل كما هو مخطط له كجزء من شروط الكفالة.

إلقاء القبض علي كريس براون

وأُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي، ووُجهت إليه لاحقًا تهمة الإيذاء الجسدي الجسيم، في حادثة زُعم فيها اعتدائه على منتج موسيقي بزجاجة تكيلا، في ملهى "تايب" الليلي في مايفير بلندن.

ولم يحضر الفنان البالغ من العمر 36 عامًا جلسة الاستماع الخاصة بكفالته يوم الأربعاء في محكمة ساوثوارك كراون، والتي أمر القاضي فيها بدفع رسوم تأمين قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني للمحكمة.

رسوم التأمين هي ضمان مالي لضمان عودة المتهم إلى المحكمة، وقد يُطلب من براون مصادرة المبلغ في حال مخالفته شروط الكفالة.

كان الموسيقي محتجزًا منذ اعتقاله في سالفورد يوم الخميس الماضي، ورُفض طلب إخلاء سبيله بكفالة يوم الجمعة.

لكن تم منحه الكفالة يوم الأربعاء، بشرط أن يدفع 4 ملايين جنيه إسترليني فورًا، مع مليون جنيه إسترليني إضافي مستحق خلال سبعة أيام.

من المقرر أن تبدأ جولته في أمستردام في 8 يونيو، مع حفلات في ملاعب وصالات في مانشستر ولندن وكارديف وبرمنغهام وغلاسكو في وقت لاحق من ذلك الشهر وفي يوليو.

محاكمة المغني كريس براون

وصرح القاضي توني بومغارتنر بأنه يجب عليه تسليم جواز سفره إذا لم يكن مسافرًا في جولة فنية.

تشمل شروط الكفالة الأخرى الإقامة في عنوان معروف للمحكمة، وعدم الاتصال بالضحية المزعومة، وعدم زيارة ملهى "تايب" الليلي، وعدم التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر دولية.

سيمثل أمام المحكمة الشهر المقبل مع شريكه في التهمة، أومولولو أكينلولو، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يغني تحت اسم "هودي بيبي"، وهو أيضًا من الولايات المتحدة.

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