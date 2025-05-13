فتحي عبد الوهاب عن أدائه التمثيلي: بحس إني رديء (فيديو)

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن تقييمه لأدائه الفني قائلًا: "أنا ما بتفرجش على نفسي وأنا بشتغل لأني بحس إني وحش أوي ورديء، ولازم يمر وقت علشان أعرف إذا كنت أديت المشهد كويس ولا لأ".

إشكالية فتحي عبد الوهاب في التمثيل

وتابع خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "بحس إن المخزون اللي جوايا ناحية الشخصية والمشاعر اللي المفروض يتم التعبير عنها أكتر بكتير من اللي طلع، ودي إحساسي طول ما أنا بجسد المشاهد وعلشان كده مش بحب اتفرج علي نفسي".

ولف: "اتفرجت على دوري في مسلسل ظلم المصطبة، والمسلسل كان حقيقي ومن هنا لازم أشكر وأقدر اللي هاني خليفة عمله".

لماذا يخفي فتحي عبد الوهاب حياته الشخصية عن الجمهور؟

وعن حياته الشخصية، أكد: "أنا مش صندوق مغلق ولا حاجة بس أنا بشوف إن ما يتعلق بالعرض العام يتم عرضه وما هو خاص لا يتعلق بالعرض العام".

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