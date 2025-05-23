تعليق مفاجئ من يارا تامر على اعتذار زوجها مسلم لـ أروى قاسم

أثار مطرب المهرجانات الشهير مسلم جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو له برفقة البلوجر أروى قاسم في حفل زفافه، الأمر الذي دفع زوجته يارا تامر إلى الخروج عن صمتها والدفاع عن نفسها وزوجها، قبل أن يتقدم مسلم باعتذار للبلوجر الشهيرة.

ونشرت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة من حفل زفافهما، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: “ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني.. أنت كل حاجة ليا في الدنيا، أبويا وضهري وسندي، معنديش أغلى منك أبدًا، ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحاقدة”.

تفاصيل أزمة مسلم مع النقابة

وسبق أن كشف مسلم، خلال حلوله ضيفًا على بودكاست "اللعب مع الكبار"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

وقال: "ما أعرفش ليه النقابة وقفتني عن العمل رغم أني أكثر واحد من جيلي عنده شغل، ولو قلت كل حاجات النقابة، كل كراسي النقابة هتتغير".

وعن تجاهل الفنان مصطفى كامل له، قال: “كنت بحبه.. دلوقتِ مش بيرد عليَّ، وما قدرنيش”، مشيرًا إلى أنه عانى من أزمة صحية ودخل على إثرها المستشفى بسبب الضغوط النفسية التي مر بها.

يارا تامر.. الدعم في أصعب الأوقات

تحدث مسلم عن الدور الكبير الذي لعبته يارا تامر في حياته، مشيدًا بموقفها خلال مرضه الخطير قائلًا: “من أكثر المواقف اللي عمري ما أنساها ليارا هي وقفتها معايَ وقت ما كان عندي ميكروب في الدم ودخلت المستشفى أكثر من مرة، في وقت ماكانش حد من أهلي موجود”.

يارا تامر تتحدث عن علاقتها بمسلم

من جهتها، تحدثت يارا عن فترة الانفصال التي مرت بها مع مسلم، مشيرة إلى أنها تعمدت نشر تفاصيل الخلاف عبر "السوشيال ميديا" لاستفزاز من كان يضمر لهما الشر، مضيفة: “كنت قاصدة أكتب كل حاجة علشان استفز الشخص اللي كان بيحسدنا”.

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