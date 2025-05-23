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ثقافة وفنون

استمرار تصدر فيلم "المشروع X" البوكس أوفيس المصري

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

فيلم المشروع x، استطاع  فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز أن يحقق إيرادات ضخمة بثاني أيام عرضه ليتربع على عرش البوكس أوفيس المصري.

وحقق الفيلم إيرادات تسجل بـ 5.5 مليون جنيه في ثاني أيام عرض أمس الخميس ليقترب من 9 ملايين جنيه إيرادات في مصر بعد يومين فقط من عرضه.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.

أبطال فيلم المشروع X

"المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

وبالتزامن مع عرضه سينمائيًا، بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان،  عرض الفيلم السينمائي "المشروع X"  بعدد من مواقعها بالمحافظات، ضمن مشروع سينما الشعب وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أماكن عرض فيلم المشروع X

ويعرض الفيلم في 7 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وسينما السادات بالمنوفية.

وتعرض الأفلام بالمواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها يوميا، وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

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