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ثقافة وفنون

منير مكرم تريند بمصر لهذا السبب

منير مكرم، فيتو
منير مكرم، فيتو

تصدر الفنان منير مكرم مؤشرات بحث جوجل في مصر بقوة خلال الساعات الماضية عقب قيامه برد مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون جنيه إلى صاحبه.

الفنان منير مكرم

حيث رد الفنان المبلغ لشاب تركهم في أحد الشوارع بالقاهرة، بعد رحلة من البحث عنه، وصل منير إلى مالكها وقرر رد الأمانة إليه، مع الإصرار على عدم تقاضيه مكافأة مقابل رده للمبلغ.

وجاء ذلك عقب أن أعلن منير مكرم منذ أيام عثوره على مبلغ مالي يقترب من 2 مليون جنيه، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول مكان وطريقة العثور عليه، قائلا: "لن أذكر مكان وطريقة العثور عليه، وأتمنى من صاحبه التواصل معي لمطابقة المواصفات… وهو ما حدث اليوم بتسليمه للأمانة.

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الفنان منير مكرم منير مكرم منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية

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