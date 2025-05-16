لو بشرتك مجهدة طبقى هذا القناع لإعادة جمالها

تتأثر البشرة سريعا من الشمس والمكياج وإهمال العناية بها ما يسبب فى تغير لونها وظهور البقع الداكنة والبثور ما يؤثر على مظهرها وملمسها بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على إعادة جمال البشرة مرة أخرى من خلال المواظبة على التنظيف اليومى والتركيب المستمر مع تناول الخضروات والفاكهة الطازجة وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

قناع زيت الزيتون وزيت الخروع

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإعادة جمال البشرة المجاهدة وزيادة نضارتها وعلاج مابها من عيوب.

المكونات:-

ملعقة صغيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة زيت خروع

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط الزيوت معا جيدا حتى يتجانسوا.

ثم ننظف البشرة ونجففها وندهنها بخليط الزيوت جيدا فى حركات دائرية.

ونترك الخليط على البشرة ليلة كاملة لذا يفضل عمل هذا القناع قبل النوم.

ثم نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب فى الصباح الباكر ونرطب البشرة بعدها لنلاحظ الفرق.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يرطب البشرة ويغذيها ويوحد لونها ويحميها من التجاعيد المبكرة ويعزز من نضارتها ويزيد نعومتها لذا يجب المواظبة على استخدامه حفاظا على جمال البشرة ونضارتها وشبابها.

البشرة المجهدة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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