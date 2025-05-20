الثلاثاء 20 مايو 2025
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صحة ومرأة

قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة وتعزيز نضارتها

جمال البشرة، فيتو
جمال البشرة، فيتو

جمال البشرة من الأمور التى تغنى عن استخدام مستحضرات التجميل، وهو ما تسعى له الفتيات حفاظا على صحة البشرة لأن هذه المستحضرات تدمر البشرة مع الوقت.

وللحفاظ على جمال البشرة تهتم الفتيات بترطيب البشرة يوميا مع تنظيفها باستمرار، والأهم من ذلك شرب الماء الوفير مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

نصف حبة خيار

نصف حبة طماطم

قطعة صغيرة من الجزر

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

  • نبشر الخضروات جيدا ونضعها معا فى بطولة عميقة ونخلط جيدا.
  • ثم نضيف العسل ونقلب جيدا حتى تتكون عجينة.
  • ثم نفرد القناع على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • يستخدم القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.
  • ينصح بتجربة القناع على جزء صغير من الجلد أولا لتفادي أي تحسس.
  • تعد الخضروات من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تغذية البشرة وتفتيحها وتنقيتها من الشوائب، نظرا لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
  • هذا القناع يعزز من تركيب البشرة وكنا يحافظ على شبابها لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، كما يحارب الشيخوخة ويحافظ على شباب البشرة.
قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة 
قناع الخضروات لإعادة جمال البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع البيض لشد البشرة والحفاظ على شبابها

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قناع طبيعي لعلاج تشققات البشرة والحفاظ على نعومتها

 

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