فوائد القرفة، لخفض سكر الدم وجمال البشرة والشعر

فوائد القرفة، تُعد القرفة من التوابل العطرية الشهيرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والطهي على حدٍ سواء، وتُستخرج من لحاء شجرة القرفة وتتميز بنكهتها المميزة ورائحتها الزكية.





تتعدد استخدامات القرفة ما بين إضافتها إلى الطعام والمشروبات، واستخدامها في الطب البديل، فضلًا عن دخولها في تركيبات التجميل والعناية بالبشرة.

ويجمع الباحثون والعلماء على أن القرفة تمتلك خصائص طبية مذهلة، مما جعلها محط اهتمام الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة ليست مجرد بهار يضيف نكهة للطعام، بل كنز طبيعي مليئا بالفوائد الصحية والجمالية والنفسية والغذائية.



ويمكن استغلال هذه الفوائد بعدة طرق، سواء بتناولها كمشروب، أو إضافتها إلى الأطعمة، أو استخدامها في العناية بالبشرة والشعر.

وفيما يلي نستعرض أبرز فوائد القرفة الصحية والجمالية والنفسية والغذائية.

القرفة وفوائدها



أولًا: فوائد القرفه الصحية والطبية



خفض مستويات السكر في الدم: القرفة معروفة بتأثيرها القوي في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني. فهي تحسّن حساسية الجسم للأنسولين، وتبطئ من تفريغ المعدة، وتقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة بانتظام قد يُسهم في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم بشكل فعّال.

مضادة للالتهابات: تحتوي القرفة على مركبات مضادة للالتهاب، تساعد في تقليل التورم والألم الناتج عن الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل. وقد تفيد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين الناتجة عن الالتهاب المزمن في الأوعية الدموية.

مضادة للأكسدة: تُعد القرفة غنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. وتُسهم هذه الخصائص في تعزيز صحة الخلايا، وتأخير علامات الشيخوخة، والحماية من بعض أنواع السرطان.



تعزيز صحة القلب: تساعد القرفة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما تحافظ على الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يجعلها عنصرًا مساعدًا في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تحسين الهضم: لطالما استُخدمت القرفة في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والغازات، والانتفاخ. كما أنها تساهم في تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء.

مضادة للميكروبات: تمتلك القرفة خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في مكافحة البكتيريا الضارة مثل "السالمونيلا" و"الإي كولاي"، إضافة إلى قدرتها على مقاومة الفطريات مثل "الكانديدا".

ثانيًا: فوائد القرفة الجمالية



العناية بالبشرة: تدخل القرفة في بعض وصفات العناية بالبشرة، خاصة للبشرة الدهنية والمصابة بحب الشباب، بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب. كما أن استخدامها كمقشر طبيعي يساعد على تنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة إشراقة صحية.

تحفيز نمو الشعر: يُعتقد أن القرفة تساهم في تحفيز بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يدعم نمو الشعر ويقلل من تساقطه عند استخدامها في ماسكات الشعر الطبيعية مع زيت الزيتون أو العسل.

ثالثًا: الفوائد النفسية والعقلية



تحسين التركيز والذاكرة: تشير بعض الدراسات إلى أن استنشاق رائحة القرفة أو تناولها يمكن أن يُحسن الوظائف الإدراكية، كالتركيز والانتباه والذاكرة قصيرة المدى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب أو العاملين في بيئات تتطلب تركيزًا عاليًا.

تقليل التوتر والقلق: للرائحة القوية والعطرية للقرفة تأثير مهدئ على الأعصاب، حيث تُستخدم في بعض الزيوت العطرية لتحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. يمكن إضافتها إلى مشروبات ساخنة في المساء لتهدئة الجسم والعقل.

رابعًا: فوائد القرفة الغذائية



منخفضة السعرات وغنية بالمغذيات: القرفة تُعد من التوابل منخفضة السعرات ولكنها غنية بالمغذيات مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز والألياف. وهذا يجعل إضافتها إلى الأطعمة وسيلة سهلة لزيادة القيمة الغذائية للوجبات دون إضافة سعرات حرارية كثيرة.

تحسين طعم الأطعمة: تساهم القرفة في تعزيز طعم المأكولات والحلويات، ويمكن استخدامها كبديل صحي للسكر في بعض المشروبات، مما يساعد في تقليل استهلاك السكر خاصة لدى من يسعون إلى فقدان الوزن أو السيطرة على السكر في الدم.

القرفة للصحة

خامسًا: استخدامات أخرى

تُستخدم في الطبخ والحلويات والمشروبات: تدخل القرفة في إعداد العديد من الأطباق، مثل الأرز باللبن، الكيك، القهوة، والشاي، وتضفي نكهة فريدة محببة للجميع.

عنصر في الطب البديل: تدخل القرفة في تركيبات الطب الصيني والهندي لعلاج العديد من الأمراض مثل البرد والأنفلونزا واضطرابات الدورة الشهرية.

تنبيهات مهمة

على الرغم من فوائد القرفة المتعددة، ينبغي تناولها باعتدال، خاصة الأنواع التي تحتوي على مركب "الكومارين" مثل قرفة كاسيا، إذ أن الجرعات العالية منه قد تؤثر سلبًا على الكبد. كما يُفضل استشارة الطبيب قبل إدخال القرفة كعنصر علاجي يومي خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.

أضرار الإفراط في استخدام القرفة



وأضافت الدكتور ة هدى، انه رغم الفوائد الكثيرة للقرفة، فإن لها بعض الأضرار والآثار الجانبية التي يجب الانتباه لها، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو من قبل فئات معينة، وفيما يلي أبرز أضرار القرفة:

1. مشاكل في الكبد

بعض أنواع القرفة، مثل قرفة كاسيا الشائعة، تحتوي على مادة تُسمى الكومارين (Coumarin)، وهي مادة قد تكون سامة للكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة. لذلك، يُنصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمن لديهم مشاكل في الكبد.

2. خفض مفرط لسكر الدم

لأن القرفة تُساعد على خفض مستوى السكر في الدم، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في مستوى السكر، خصوصًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسكري، مما قد يؤدي إلى دوخة أو إغماء أو ضعف عام.

3. التفاعل مع الأدوية

القرفة قد تتفاعل مع بعض الأدوية، مثل:

أدوية السكري.

أدوية الكبد.

أدوية سيولة الدم (مثل الوارفارين). لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول القرفة بكميات علاجية إذا كنت تتناول أدوية بانتظام.

4. الحساسية

بعض الأشخاص قد يُعانون من حساسية تجاه القرفة، وقد تظهر أعراضها على شكل:

حكة أو تهيج في الفم أو اللسان.

تقرحات فموية.

طفح جلدي.

تورم.

5. تأثير على الحامل والمرضع

رغم أن تناول القرفة بكميات معتدلة كجزء من الطعام غالبًا آمن للحامل والمرضع، إلا أن تناولها بكميات كبيرة أو كمكمل عشبي قد يسبب انقباضات رحمية أو تأثيرات غير معروفة، لذلك يُنصح بعدم الإكثار منها خلال الحمل والرضاعة دون استشارة الطبيب.

6. قد تسبب مشاكل في التنفس

استنشاق مسحوق القرفة، خاصة الجاف منه، قد يؤدي إلى تهيج في الجهاز التنفسي أو السعال أو صعوبة في التنفس، خصوصًا عند الأطفال أو من يعانون من الربو أو الحساسية الصدرية.

7. تآكل الأسنان والفم

عند مضغ القرفة أو استخدامها بشكل مباشر في الفم بكميات كبيرة (مثل مضغ عيدان القرفة)، قد تسبب تآكلًا في اللثة أو تهيجًا في الفم نتيجة احتوائها على زيوت قوية ومركبات حارّة.

وأخيرًا لفتت الدكتورة مروة، إلى أن القرفة مفيدة بلا شك، لكن الاعتدال هو المفتاح. الجرعة الآمنة من قرفة كاسيا مثلًا لا تتجاوز نصف ملعقة صغيرة يوميًا. أما قرفة سيلان (وهي النوع الأفضل والأغلى) فتحتوي على نسبة أقل بكثير من الكومارين، وتُعد أكثر أمانًا للاستخدام اليومي المعتدل.

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