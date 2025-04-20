فوائد القرفة، مضادة للالتهابات بأنواعها ولمرضى السكري

فوائد القرفة، للصحة عديدة، مما يجعلها ليست مجرد توابل تُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة والمشروبات، بل هي كنز من الفوائد الصحية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين.





استخدمت القرفة في الطب البديل في مختلف الثقافات، كالهندية والصينية والعربية، لما لها من خصائص علاجية فريدة.

تُستخرج القرفة من لحاء شجرة دائمة الخضرة تُعرف باسم "سيناموموم"، وتوجد أنواع متعددة منها، أبرزها "القرفة السيلانية" و"قرفة كاسيا".

أهم فوائد القرفة لصحة الجسم



القرفة وفوائدها

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تُعد من الأعشاب السحرية التي جمعت بين النكهة الطيبة والفوائد الصحية العديدة، من تنظيم السكر وتقوية المناعة، إلى تحسين الهضم والعناية بالبشرة والشعر.



وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد القرفة لصحة الجسم.

تنظيم مستوى السكر في الدم:

القرفة لها تأثير قوي في خفض مستوى السكر في الدم، إذ تُحفّز حساسية الأنسولين وتبطئ من تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما يقلل من ارتفاع السكر بعد الأكل. هذا يجعلها خيارًا مساعدًا مهمًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي القرفة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، وهي مواد تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

خصائص مضادة للالتهابات:

أظهرت دراسات أن المركبات الموجودة في القرفة تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، وهو أمر ضروري لمكافحة العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والتهابات الأمعاء.

تحسين صحة القلب:

تساعد القرفة على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مع زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مكافحة البكتيريا والفطريات:

تُعد القرفة من المواد الطبيعية المضادة للبكتيريا والفطريات، حيث تحتوي على مركب "السينمالدهيد" الذي يساعد في مكافحة البكتيريا مثل "إي كولاي" وبعض أنواع الفطريات المسببة للعدوى.

تحسين وظائف الدماغ:

هناك أدلة تشير إلى أن استنشاق رائحة القرفة أو تناولها بانتظام يمكن أن يُحسّن من الوظائف المعرفية، مثل التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة، مما يجعلها مفيدة للطلاب وكبار السن.

مفيدة للهضم:

تسهم القرفة في تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات والانتفاخ، وتعمل كمضاد للتشنجات في المعدة، مما يجعلها مفيدة في حالات عسر الهضم والمغص.

تخفيف آلام الحيض:

تستخدم الكثير من النساء القرفة لتقليل آلام الدورة الشهرية، فهي تحتوي على مواد تساعد في تهدئة التقلصات العضلية وتحسين الدورة الدموية.

ثانيًا: استخدامات القرفة في الحياة اليومية



إلى جانب فوائدها الصحية، فإن للقرفة استخدامات متنوعة في الحياة اليومية، من أبرزها:

في الطهي: تُستخدم القرفة في إعداد الحلويات مثل الكعك والمعجنات، وأيضًا في الأطباق المالحة خاصة في المطبخ الشرقي والمغربي والهندي.



في المشروبات: يمكن تحضير شاي القرفة الساخن، أو إضافتها إلى القهوة والحليب والعصائر لإضفاء نكهة لذيذة وفوائد إضافية.

في العلاجات المنزلية: تُخلط القرفة أحيانًا مع العسل وتُستخدم لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق والسعال.

القرفة للصحة

ثالثًا: فوائد القرفة للبشرة والشعر

لبشرة صحية:

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للبكتيريا، لذا تُستخدم في بعض الأقنعة لعلاج حب الشباب وتحسين نضارة البشرة، كما تحفز الدورة الدموية وتساعد في تنقية الجلد.



للشعر:

القرفة تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يعزز من نمو الشعر، خاصة إذا استُخدمت ضمن خلطات طبيعية مع زيت الزيتون أو العسل.

أضرار الإفراط في استخدام القرفة



رغم الفوائد العديدة للقرفة، إلا أن لها بعض الأضرار والآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة. إليك أهم الأضرار التي يجب الحذر منها:

1. تحتوي على مادة "الكومارين"

توجد هذه المادة بنسب عالية في قرفة كاسيا (المنتشرة في الأسواق)، وقد تكون سامة للكبد والكلى إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة على المدى الطويل.

قد تسبب أيضًا زيادة خطر النزيف عند تناولها مع أدوية مميعة للدم مثل "الوارفارين".

2. تهيج الفم والحلق

بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية أو تهيج في الفم أو اللسان عند تناول القرفة، خاصة إذا كانت مركزة أو تم مضغها مباشرة.

قد تؤدي إلى آلام في الحلق أو إحساس بالحرقان لدى البعض.

3. انخفاض شديد في السكر

القرفة تخفّض نسبة السكر في الدم، لذا فإن الإفراط في تناولها مع أدوية السكري قد يؤدي إلى هبوط شديد في السكر، ما يسبب دوخة أو حتى فقدان الوعي.

4. قد تؤثر على الحوامل

تُعد القرفة آمنة بكميات معتدلة، لكنها في الجرعات الكبيرة قد تسبب انقباضات في الرحم، وبالتالي من الأفضل للحامل تجنب تناولها بكثرة دون استشارة الطبيب.

5. التفاعل مع الأدوية

قد تتفاعل القرفة مع بعض الأدوية، مثل:

أدوية السكري.

أدوية الكبد.

أدوية القلب ومضادات التخثر.

6. حساسية الجلد

عند استخدامها موضعيًا في وصفات البشرة أو الشعر، قد تسبب تهيجًا أو طفحًا جلديًا إذا لم تُختبر أولًا على منطقة صغيرة.

نصائح لتجنب أضرار القرفة:



اختاري القرفة السيلانية (Ceylon cinnamon) لأنها تحتوي على نسبة أقل من الكومارين.

لا تتناولي أكثر من نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة يوميًا من القرفة المطحونة بشكل منتظم.

استشيري طبيبك إن كنتِ تتناولين أدوية أو تعانين من أمراض مزمنة.

عند استخدامها للبشرة، اختبريها أولًا على منطقة صغيرة من الجلد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.