السبت 25 يناير 2025
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صحة ومرأة

القرفة مشروب الشتاء الأمثل، تحفز حرق الدهون وتنظم سكر الدم

فوائد القرفة
فوائد القرفة

فوائد القرفة، لصحة الجسم عديدة، فهي واحدة من أشهر التوابل التي تُستخدم منذ آلاف السنين في الطبخ والطب البديل، وهي متوفرة بشكل رئيسي في نوعين: القرفة السيلانية، المعروفة بـ"القرفة الحقيقية"، وقرفة الكاسيا، وهي الأكثر انتشارًا. 

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تتميز بنكهتها العطرية المميزة وطعمها الحلو والحار، مما يجعلها إضافة مثالية للطعام والمشروبات

لكن فوائد القرفة تتجاوز مجرد النكهة، فهي تحمل فوائد صحية مذهلة من مركبات طبيعية ومضادات أكسدة قوية، تجعلها تحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية.

 

أهم فوائد القرفة لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مها في السطور التالية أهم فوائد القرفة لصحة الجسم.

الفرقة وفوائدها
الفرقة وفوائدها

1. تعزيز صحة القلب
تُعتبر القرفة من التوابل المفيدة لصحة القلب، حيث تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). كما تساعد القرفة في تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

 

2. تنظيم مستويات السكر في الدم
أحد أشهر فوائد القرفة هو قدرتها على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي القرفة على مركبات تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم بعد الوجبات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني. كما يمكن للقرفة أن تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات.

 

3. مضاد قوي للأكسدة
تُعد القرفة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. تعمل مضادات الأكسدة على تأخير علامات الشيخوخة وتقليل الالتهابات في الجسم، مما يحافظ على صحة البشرة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

4. تحسين وظائف الدماغ
القرفة تُعزز صحة الدماغ من خلال تحسين التركيز والذاكرة. أثبتت بعض الدراسات أن استنشاق رائحة القرفة أو تناولها يمكن أن يُحسن الأداء الإدراكي ويقلل من التدهور العصبي المرتبط بأمراض مثل الزهايمر والباركنسون.

 

5. محاربة الالتهابات
تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم وآلام المفاصل. كما تعمل المركبات الموجودة فيها، مثل السينمالدهيد، على مكافحة البكتيريا والفطريات، مما يجعل القرفة فعالة في علاج الالتهابات الفطرية مثل عدوى القدم الرياضية وفطريات الأظافر.

 

6. تعزيز المناعة
القرفة تُعزز جهاز المناعة بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات. تناول القرفة بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا.

 

7. دعم صحة الجهاز الهضمي
تُعد القرفة علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الغازات، وعسر الهضم. تُحفز القرفة إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم ويقلل من اضطرابات المعدة.

 

8. المساعدة في إدارة الوزن
تُعتبر القرفة إضافة مثالية للنظام الغذائي للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن. تساعد القرفة في زيادة معدل الأيض وتحفيز حرق الدهون، كما أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر بفضل قدرتها على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

 

9. فوائد القرفة للبشرة
القرفة ليست مفيدة فقط للصحة الداخلية، بل أيضًا للعناية بالبشرة. تحتوي القرفة على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب وتقليل البثور. كما يمكن استخدامها كمقشر طبيعي للبشرة لتحفيز تدفق الدم وتجديد خلايا الجلد.

10. دعم صحة الشعر
القرفة تُحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يُعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه. يمكن استخدام خليط من القرفة وزيت جوز الهند كقناع للشعر لتغذيته وتقويته.

 

11. تقليل آلام الدورة الشهرية
القرفة تعمل كمسكن طبيعي لتخفيف التقلصات وآلام الدورة الشهرية. تساعد خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للتشنجات في تهدئة عضلات الرحم، مما يقلل من الألم.

 

12. الوقاية من السرطان
أشارت بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تلعب دورًا في الوقاية من أنواع معينة من السرطان. تحتوي القرفة على مركبات تمنع نمو الخلايا السرطانية وتُقلل من انتشارها، خاصة في حالات سرطان القولون.

 

13. تقوية العظام والأسنان
القرفة تحتوي على الكالسيوم والمنغنيز، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والأسنان. تناول القرفة يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام وتحسين كثافتها.

 

طرق استخدام القرفة

يمكنك الاستفادة من فوائد القرفة بطرق مختلفة:

تناولها كمشروب ساخن يبعث على الدفء 

إضافتها إلى الشاي أو القهوة.
استخدامها في الخبز والحلويات.
رشها على الفواكه والزبادي.
تناولها كمكمل غذائي على شكل كبسولات.

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الاحتياطات والتحذيرات

رغم فوائد القرفة المتعددة، فإن الإفراط في تناولها قد يكون ضارًا. تحتوي القرفة الكاسيا على مركب الكومارين، الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الكبد عند استهلاكه بكميات كبيرة. لذا، يُفضل تناول القرفة السيلانية بكميات معتدلة.

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