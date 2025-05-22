أخبار الرياضة اليوم: الموت يفجع محمود الخطيب.. عبد الله السعيد يعود للزمالك.. مودريتش يرحل عن ريال مدريد.. ليفربول يطيح بـ 7 لاعبين بنهاية الموسم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توفيت، اليوم الخميس، نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

من المقرر أن يسافر رئيس الأهلي إلى محافظة قنا محل إقامة شقيقته، من أجل حضور مراسم التشييع والدفن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن رغبة 10 أندية في التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم وقائد نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر يوم 30 يونيو المقبل، ولم ينجح النادي العاصمي في تجديد تعاقده بشكل رسمي حتى الآن.

أعلن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد رحيله عن صفوف الفريق الملكي.

وقال مودريتش في بيان رسمي: ”حان الوقت، لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية، يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو”.

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى عام 2028، وذلك بعد تألق اللاعب مع البرسا خلال الموسم الحالي.

وقدم رافينيا مستوى مميزا خلال الموسم الحالي مع البرسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك الذي أعاد اكتشاف اللاعب من جديد، بعد أن كان قريبا من مغادرة برشلونة في مطلع الموسم الجاري.

اقترب نادي ريال مدريد من تقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل عن الفريق الملكي لتولي تدريب منتخب البرازيل.

يأتي هذا التغيير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي، إلى جانب لاعبين بارزين مثل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، مما يمهد الطريق لثورة فنية وإدارية داخل الفريق.

خاض ناصر منسي ومحمود بنتايك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ملعب مختار التتش بعد تعافيه من حالة الإعياء التي مر بها أمس وأدت إلى دخوله أحد المستشفيات الخاصة.

وشارك إمام في مران الأهلي الجماعي بالكامل وأكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته لمباراة الفريق أمام فاركو الحاسمة لبطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل.

كشف مصدر داخل غزل المحلة حقيقة وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لضم محمود صلاح، لاعب فريق غزل المحلة مواليد 2007، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك اتجاها قويا داخل نادي غزل المحلة للموافقة على رحيل محمود صلاح إلى صفوف الأهلي.

يخطط نادي ليفربول لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تُوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

وتأمل إدارة الريدز في استقدام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق مع الاستغناء عن خدمات بعض العناصر التي لا تقدم الإضافة المطلوبة.

كرة اليد، تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، لنهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

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