صحيفة إسبانية: الأهلي على رأس 10 أندية تسعى لضم كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن رغبة 10 أندية في التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم وقائد نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر يوم 30 يونيو المقبل، ولم ينجح النادي العاصمي في تجديد تعاقده بشكل رسمي حتى الآن.

10 أندية تستهدف التعاقد مع رونالدو

وقالت صحيفة "أس": إن العديد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ترغب في ضم كريستيانو رونالدو، للتعويل عليه في المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال السعودي يأتي على رأس الأندية الراغبة في التعاقد مع رونالدو، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ويواجه الزعيم منافسة من 4 فرق برازيلية، وهي فلامنجو وبوتافوجو وبالميراس وفلومينيسي، بالإضافة إلى باتشوكا ورايادوس المكسيكيين.

الأهلي يرغب في ضم رونالدو مع الوداد والترجي

كما ترغب بعض الأندية الأفريقية في التعاقد مع رونالدو بحسب الصحيفة، وهي الوداد المغربي والترجي التونسي والأهلي المصري.

وبحسب الصحيفة، فإن "صاروخ ماديرا" قادر على المشاركة مع أي فريق في مونديال الأندية، ثم الانتقال إلى أي فريق آخر بعد نهاية البطولة، شريطة الحصول على مخالصة من النصر، في ظل نهاية العقد يوم 30 يونيو.

وأكدت "أس" استثناء بطولة كأس العالم للأندية من القاعدة، التي تمنع اللاعب من المشاركة مع 3 فرق في موسم واحد.

وحال رفض النصر لمخالصة "الدون"، فيمكنه المشاركة مع أي فريق بداية من ثمن النهائي، في ظل منح الفرق، فرصة إضافة لاعبين بشكل استثنائي في الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو، دون التقيد بأن يكون اللاعب مقيدًا في قائمة الفريق بالبطولة.

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