آخر تطورات إصابة محمود بنتايك وناصر منسي قبل مواجهة بتروجت

خاض ناصر منسي ومحمود بنتايك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان، ويشكو ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمود بنتايك من إصابة في العضلة الأمامية.

وفي نفس السياق أدى نبيل عماد دونجا مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب على هامش المران اليوم الخميس، بجانب جزء داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وقاد محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، هذه الفقرة التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

الزمالك ينهي معسكره بالإسماعيلية بعد 3 أيام فقط ويعود للقاهرة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكره مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

معسكر الزمالك في الإسماعيلية

وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الزمالك يوم السبت الماضي على أن ينتهي أمس الأربعاء، ولكن بسبب نقص المعدات والملابس بدأ الأحد وانتهى اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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