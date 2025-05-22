الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الأهلي يتأهل لنهائي البطولة الأفريقية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، لنهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، بعد الفوز على فريق منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة (36-23) في نصف النهائي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على فريق كينشاسا الكونغولي في الدور ربع النهائي بنتيجة (45-21).

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا

وبدأ الأهلي مشواره في الدور المجموعات بالفوز في الجولة الأولى على رد ستار بنتيجة (39-18)، ثم الفوز في الجولة الثانية على الجيش الملكي بنتيجة (30-18)، والفوز على الترجي التونسي في الجولة الثالثة بنتيجة (25-23)، وأخيرا الفوز على فانز الكاميروني في الجولة الرابعة بنتيجة (38-19).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي ستيفن مادسن البطولة الافريقية درب سلطان المغربي

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، الأهلي يواجه بطل المغرب اليوم في قبل نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، الاتحاد الدولي يعلن رسميا مشاركة الأهلي والزمالك في المونديال

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي ومنتدى في نصف نهائي البطولة الأفريقية

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الجنازة على شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية