برشلونة يجدد عقد البرازيلي رافينيا حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى عام 2028، وذلك بعد تألق اللاعب مع البرسا خلال الموسم الحالي.

وقدم رافينيا مستوى مميزا خلال الموسم الحالي مع البرسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك الذي أعاد اكتشاف اللاعب من جديد، بعد أن كان قريبا من مغادرة برشلونة في مطلع الموسم الجاري.

برشلونة يمدد عقد هانز فليك

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

وخلال الموسم الجاري، قاد فليك برشلونة في 59 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 43 مواجهة منها، وتعادل في 7، وخسر في، كما انتصر فليك مع برشلونة على خصمه ريال مدريد، في المباريات الأربعة التي جمعت الفريقين بالموسم الحالي.

فوز فليك في موسمه الأول بلقبي الكأس والدوري، أمر لم يتمكن منه سوى أربعة مدربين آخرين من تحقيقه طوال تاريخ النادي الممتد على مدار 125 عامًا؛ وهم فان جال، إرنستو فالفيردي، جوارديولا ولويس إنريكي.

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