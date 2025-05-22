الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموت يفجع محمود الخطيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب

توفيت، اليوم الخميس، نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وفاة الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب

ومن المقرر أن يسافر رئيس الأهلي إلى محافظة قنا محل إقامة شقيقته، من أجل حضور مراسم التشييع والدفن. 

 

 

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يكرم قدامى كرة اليد في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

صحيفة إسبانية: الأهلي على رأس 10 أندية تسعى لضم كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمود الخطيب

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

تفاصيل بيان البنك المركزي بعد خفض الفائدة

مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

منها الدين المحلي، خبير اقتصادي يكشف ثمار خفض أسعار الفائدة 1%

بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

مندوب السودان بالأمم المتحدة يتهم الإمارات بمحاولة اغتيال البرهان

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

أسعار الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالرسوب في الامتحانات

لو مرحتش الحج السنادي، الأزهر يكشف عن بشرى سارة لغير القادرين (فيديو)

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية