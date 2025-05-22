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رياضة

تفاصيل محاولة الأهلي لضم محمود صلاح موهبة غزل المحلة

محمود صلاح لاعب غزل
محمود صلاح لاعب غزل المحلة 2007 والمرشح للانتقال للأهلي

كشف مصدر داخل غزل المحلة حقيقة وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لضم محمود صلاح، لاعب فريق غزل المحلة مواليد 2007، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن هناك جلسة ودية قد عُقدت قبل نحو أسبوعين جمعت محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ووليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، ناقش خلالها الطرفان إمكانية انتقال  الثنائي عمرو الجزار لاعب الفريق الاول لزعيم الفلاحين ومحمود صلاح لاعب فريق 2007 من المحلة إلى القلعة الحمراء.

وأفاد، أن رئيس المحلة طلب تأجيل الحديث في هذا الملف إلى حين حسم موقف فريقه من البقاء في الدوري الممتاز، وبعد تأكد بقاء غزل المحلة رسميًا، بدأ النادي الأهلي اتخاذ خطوات جدية بشأن ضم محمود صلاح لاعب فريق 2007. 

وأكد المصدر أن هناك اتجاها قويا داخل نادي غزل المحلة للموافقة على رحيل محمود صلاح إلى صفوف الأهلي. 

محمود صلاح لاعب غزل المحلة 2007 والمرشح للانتقال للاهلي، فيتو 
محمود صلاح لاعب غزل المحلة 2007 والمرشح للانتقال للأهلي، فيتو 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويواجه فريق الأهلي، نظيره فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

محمود صلاح لاعب غزل المحلة 2007 والمرشح للانتقال للاهلي، فيتو 
محمود صلاح لاعب غزل المحلة 2007 والمرشح للانتقال للأهلي، فيتو 

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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