ليفربول يطيح بـ 7 لاعبين في نهاية الموسم

يخطط نادي ليفربول لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تُوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

وتأمل إدارة الريدز في استقدام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق مع الاستغناء عن خدمات بعض العناصر التي لا تقدم الإضافة المطلوبة.

7 لاعبين خارج حسابات ليفربول في الموسم الجديد

وكشف الصحفي دافيد أورنستين في حديثه عبر منصة (NBC SPORTS) عن احتمالية رحيل 7 لاعبين عن صفوف ليفربول بقرار إدارة النادي.

ويبقى على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي ارتبط اسمه بتلقي عدة عروض من الدوري السعودي، كما أنه فشل في حجز مقعده في تشكيل المدرب سلوت.

وتضم القائمة أيضًا الجناح الكولومبي لويس دياز الذي ظهر اسمه مؤخرًا في حسابات فريق برشلونة الإسباني بجانب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتشمل القائمة أيضًا اللاعب هارفي إليوت بجانب جاريل كوانساه وكوستاس تسيميكاس وكويمين كيليهر حارس المرمى.

ويسعى ليفربول للاستفادة من مقابل بيع هؤلاء اللاعبين بحسب الصحفي الأمريكي لاستقدام صفقات جديدة.

وكان ليفربول قد أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه ألكسندر أرنولد بعد نهاية عقده مع الفريق في ظل تعثر مفاوضات التجديد.

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