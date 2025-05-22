إمام عاشور يظهر في التتش بعد تعافيه من الأزمة الصحية

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ملعب مختار التتش بعد تعافيه من حالة الإعياء التي مر بها أمس وأدت إلى دخوله أحد المستشفيات الخاصة.

وشارك إمام في مران الأهلي الجماعي بالكامل وأكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته لمباراة الفريق أمام فاركو الحاسمة لبطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم مرانه الجماعي اليوم في حضور جميع اللاعبين بعد تعافي كل من؛ إمام عاشور وكريم الدبيس ويحيى عطية الله وكريم فؤاد.

ولم يغب عن المران إلا رامي ربيعة لاعب الفريق بسبب إصابته بشد في السمانة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري المصري

ويواجه فريق الأهلي، نظيره فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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