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رياضة

مودريتش يعلن رحيله عن ريال مدريد

لوكا مودريتش، فيتو
لوكا مودريتش، فيتو

أعلن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد رحيله عن صفوف الفريق الملكي.

وقال مودريتش في بيان رسمي: ”حان الوقت، لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية، يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو”.

وأضاف: ”وصلتُ عام 2012، برغبة في ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وطموح لتحقيق إنجازات عظيمة، لكنني لم أكن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك”.

وأكمل: ”غيّر اللعب في ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص، شعرتُ بفخرٍ لأنني كنتُ جزءًا من إحدى أكثر فترات النادي إثارةً في تاريخه”.

عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى

وأردف: أود أن أشكر النادي من أعماق قلبي، وخاصةً الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع من ساعدوني طوال هذه الفترة، طوال هذه السنوات، عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى، وعوداتٍ بدت مستحيلة، ونهائياتٍ، واحتفالاتٍ، وليالٍ ساحرة في البرنابيو، فزنا بكل شيء، وكنتُ في غاية السعادة. سعادةٌ غامرة”.

وتابع: ولكن إلى جانب الألقاب والانتصارات، أحمل في قلبي محبة جميع مشجعي ريال مدريد. لا أعرف كيف أصف مدى ارتباطي بكم، وكم شعرتُ وما زلتُ أشعر بالدعم والاحترام والمحبة. لن أنسى أبدًا كل تصفيق وكل لفتات المودة التي أظهرتموها لي”.

واختتم: ”أغادر بقلبٍ ممتلئ، مفعمٍ بالفخر والامتنان وذكرياتٍ لا تُنسى. ورغم أنني لن أرتدي هذا القميص في الملعب بعد كأس العالم للأندية، سأظل دائمًا مشجعًا لريال مدريد”.

وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الملكي في 27 أغسطس 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

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