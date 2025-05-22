الأمم المتحدة: الاحتلال يستهدف الصحفيين للحد من تدفق المعلومات عن جرائمه في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في استشهاد 629 شخصا في غزة الأسبوع الماضي، منهم 148 امرأة وطفلا.

الأمم المتحدة: 629 شهيدا بغزة الأسبوع الماضي

وقالت الأمم المتحدة: إن أكثر من نصف الضحايا قتل في منازل أو خيام، ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين عمدا للحد من تدفق المعلومات بشأن ما يحدث في غزة".

الأمم المتحدة: استشهاد 9 صحفيين خلال أسبوع في غزة

وأكدت الأمم المتحدة استشهاد 9 صحفيين في أحد أكثر الأسابيع دموية على الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

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