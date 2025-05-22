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خارج الحدود

الأمم المتحدة: الاحتلال يستهدف الصحفيين للحد من تدفق المعلومات عن جرائمه في غزة

الاحتلال يستهدف الصحفيين،
الاحتلال يستهدف الصحفيين، فيتو

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في استشهاد 629 شخصا في غزة الأسبوع الماضي، منهم 148 امرأة وطفلا.

 

الأمم المتحدة: 629 شهيدا بغزة الأسبوع الماضي

 وقالت  الأمم المتحدة إن أكثر من نصف الضحايا قتل في منازل أو خيام، ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين عمدا للحد من تدفق المعلومات بشأن ما يحدث في غزة".

 

الأمم المتحدة: استشهاد 9 صحفيين خلال أسبوع في غزة

 وأكدت الأمم المتحدة استشهاد 9 صحفيين في أحد أكثر الأسابيع دموية على الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

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الأمم المتحدة غزة إسرائيل

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